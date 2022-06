Législatives en Haute-Corse : Face au risque de "fraude massive", François-Xavier Ceccoli appelle à la "rigueur"

À deux jours du second tour des élections législatives, François-Xavier Ceccoli, candidat dans la deuxième circonscription de Haute-Corse face à Jean-Félix Acquaviva, appelle à la vigilance concernant les risques de fraude. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 17 juin, et cosigné par sa suppléante Hélène Astolfi, il indique que « plusieurs candidats sur l'ensemble de l’île » sont intervenus « concernant - dixit - un risque de "fraude massive" ».Aussi, afin d’éviter que l'élection du député de cette circonscription puisse être « contestable », le candidat de droite demande « à l'ensemble des citoyens devant assurer le bon déroulement des opérations de vote (président et bureau) de faire preuve de la plus grande rigueur dans l'application du droit électoral, et cela toutes tendances politiques confondues ». Avant d’ajouter en guise de conclusion : « Vu la possibilité d'un score serré, aucun doute ne doit subsister. Bien évidemment chaque candidat aura la possibilité d'agir auprès des juridictions compétentes en tant que de besoin ».Cette prise de position fait écho à celle du Rassemblement National. Mercredi 15 juin, lors d’une conférence de presse , le parti avait dénoncé « une pratique qui a eu lieu dans plusieurs communes de Corse, de la fraude aux procurations jusqu’au bourrage d’urnes dans les petits villages où il y a peu d’assesseurs ».