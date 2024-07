Législatives en Corse : ils appellent à voter pour les députés sortants, opposés au RN

Alors que le second tour des élections législatives se tient dimanche 7 juillet 2024, partis et personnalités politiques se positionnent pour faire barrage au Rassemblement national."Ecologia Sulidaria apporte son soutien et appelle à voter massivement pour les candidats qui ont affirmé clairement leur engagement contre le RN", déclare le mouvement écologiste. Ce soutien s'étend notamment aux quatre circonscriptions corses, où les candidats Jean-Felix Acquaviva, Michel Castellani, Paul-André Colombani et Laurent Marcangeli se présentent. Ecologia Sulidaria dénonce une extrême droite "fondée sur l’exclusion, le refus de la diversité, le racisme, la volonté de démanteler l’Europe, la négation de la crise climatique." Le mouvement met en garde contre la montée du RN, qui a su tirer parti de la "déception, le déclassement et la colère."

Dans la 1ère circonscription de la Corse-du-Sud, tous les maires de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) ont décidé d'apporter leur soutien total au député sortant Laurent Marcangeli et à son suppléant Xavier Lacombe. Les maires concernés sont :





Pascal Miniconi, maire d'Afa

Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio

Étienne Ferrandi, maire d’Alata

François Faggianelli, maire d’Appietto

Jean Biancucci, maire de Cuttoli-Corticchiato

Alexandre Sarrola, maire de Sarrola-Carcopino

Jean-Marie Pasqualaggi, maire de Tavaco

Horace Franchi, maire de Valle-di-Mezzana

Antoine Vincileoni, maire de Villanova



Romain Colonna appelle à voter pour Laurent Marcangeli pour faire barrage au RN









Le STC appelle ses militants à se mobiliser contre le RN

Le STC accuse Emmanuel Macron d'avoir précipité la montée du RN en dissolvant l'Assemblée nationale. "En prenant la décision de dissoudre l'Assemblée nationale française, Emmanuel Macron écrit une dernière page de ses opérations politiciennes de bas étage, et la France cède ainsi à la montée en puissance du Rassemblement National," affirme le syndicat. "Les résultats du premier tour des élections législatives ont plongé la France dans un chaos politique sans précédent, plaçant le RN aux portes du pouvoir. La Corse, influencée par ce contexte électoral national, a vu l'extrême droite se qualifier pour le second tour dans les quatre circonscriptions. " analyse le STC qui rappelle que ce courant politique est "aux antipodes des aspirations de la Corse" et hostile aux revendications historiques du mouvement national corse depuis cinquante ans.



Le syndicat critique sévèrement le RN, mentionnant leur lien historique avec des organisations controversées et leur opposition systématique aux avancées pour la Corse, notamment en termes de langue, de culture et d'emplois. "Indéniablement antisociale et libérale, l'extrême droite a toujours accompagné favorablement toutes les mesures gouvernementales qui, depuis des années de pouvoir Macronien, ont porté des coups durs aux travailleurs de ce pays et ont favorisé le patronat." Le STC appelle ses militants à se mobiliser contre le RN, affirmant que les intérêts de la Corse et des travailleurs corses se trouvent à "l'opposé de leurs idées rétrogrades, de leur politique colonisatrice et de leur vision destructrice de l'idée Nationale Corse."



L'appel de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) de Corse

Face à la perspective d'un gouvernement du RN, la Ligue des Droits de l'Homme, section de Corse, lance un appel à un sursaut démocratique et républicain. "Pour la première fois en Corse, le RN a des candidats au second tour dans trois circonscriptions. De plus, dans une autre circonscription, le RN se désiste en faveur d'un candidat de droite. Selon la LDH, cette décision stratégique vise à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale." analyse la LDH



La LDH admet que certains électeurs pourraient hésiter à voter pour des candidats opposés au RN en raison de désaccords passés. Cependant, elle insiste sur l'importance de ce vote : "Ce qui se joue dimanche dépasse radicalement ce qui nous divise." L'appel est clair : toute abstention au second tour favoriserait l'accession au pouvoir du RN. La LDH appelle donc à une convergence des votes pour défaire le RN, déclarant que leurs idées sont "minoritaire dans la société."



Inseme a Manca appelle à utiliser tous les moyens pour battre les candidats de l'extrême droite

Dans un communiqué Inseme a Manca appelle à une réaction responsable face à ce péril de la montée au pouvoir du RN: "L'Histoire nous commande de prendre nos responsabilités." Fidèle à ses valeurs de solidarité, d'égalité, et de démocratie, Inseme a Manca appelle à utiliser tous les moyens pour battre les candidats de l'extrême droite. Ils exhortent ceux qui souhaitent véritablement combattre l'extrême droite à rejoindre leurs rangs pour bâtir une alternative de progrès. L'objectif est de reconstruire une gauche de rupture, porteuse de justice sociale, d'écologie, de féminisme et d'antifascisme : "La volonté de reconstruire une gauche de rupture... existe, prenons-en le chemin."