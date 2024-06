Législatives : en Corse aussi, les demandes de procurations explosent

Le téléphone ne cesse de sonner à la gendarmerie de Folelli. Pour cause, de nombreuses personnes s’informent sur les démarches à réaliser pour voter par procuration. L’engouement est tel, que faire des procurations est devenue l’activité majoritaire de la brigade. À l’accueil, dès 14 heures, Denisa Nonotna, Maréchal des Logis-Chef, soutenue par des renforts, prend en charge quatre personnes qui souhaitent donner leur autorisation de voter. Les élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet, ont pris de court l’ensemble des Corses. Certains comme François, avaient déjà, des choses prévues le jour du scrutin : « Je ne peux pas me déplacer au bureau de vote de San Damianu, car j’ai un anniversaire à Propriano, dimanche. Je suis donc venu faire ma procuration ».

Ursule, originaire de Peru-Casevecchie, vient faire cette démarche, parce que son état de santé ne lui permet par de se déplacer à la mairie. Elle compte bien faire valoir sa voix car « voter, c’est un devoir ».



Actuellement, plus de 1,87 million de procurations ont été enregistrées au niveau national. Le ministère de l'Intérieur précise que le nombre de procurations établies « entre J-20 et J-5 avant le premier tour » sont 5,8 fois plus importantes pour les élections législatives anticipées de 2024. Il est possible de faire sa procuration à la gendarmerie et sur internet, jusqu’au 30 juin, inclus. Cependant, il est conseillé de la faire en amont, en cas d’éventuels soucis de logistiques ou de refus par la mairie.