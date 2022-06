Législatives en Corse : Pour Inseme a Manca "aucune voix ne doit se reporter sur les candidats d’Emmanuel Macron ou d’Horizons"

Les résultats nationaux montrent que lorsque la gauche est unie, elle est en mesure d’obtenir une majorité à l’Assemblée nationale et de changer la vie des gens. Lorsqu’elle est divisée, comme en Corse, elle ne mobilise pas et affiche les scores obtenus.

Inseme à manca a recherché le rassemblement en proposant aux formations de gauche la seule candidature de Dylan CHAMPEAU dans la 2ème circonscription de Corse-du-Sud, et en souhaitant apporter son soutien aux candidats unitaires dans les autres circonscriptions. Nous heurtant à la volonté du Parti Communiste Français de présenter 4 candidats et à l’inertie des autres formations politiques, nous sommes allés au bout de la démarche que nous proposions en présentant la candidature d’un binôme paritaire : Dylan CHAMPEAU et Catherine LAURENTI.

L’abstention, rimant tristement avec désespoir, réalise une nouvelle fois le meilleur score, trouvant son ancrage dans l’échec des politiques menées depuis des décennies tant en Corse qu’à l’échelle nationale. Elle est également le fruit de l’incapacité de la gauche à tirer les enseignements nécessaires et se rassembler pour mobiliser un électorat qui demeure dans l’attente de solutions concrètes.

Dimanche prochain, nous souhaitons l’avènement d’une nouvelle majorité à l’Assemblée nationale, en conséquence aucune voix ne doit se reporter sur les candidats d’Emmanuel Macron ou d’Horizon. N’étant propriétaires d’aucun bulletin de vote il ne nous appartient pas de donner quelconque consigne de vote. Il incombe à chacun de faire le choix que sa conscience lui dicte en vue du deuxième tour de l’élection législative dans la 2ème circonscription de Corse-du-Sud.

Pour espérer des lendemains meilleurs, pour sortir la Corse de l’immobilisme et pour être à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux de notre temps, il est nécessaire de proposer, ensemble, une autre politique. La gauche en Corse est à reconstruire, rompant définitivement avec le clanisme et recherchant enfin les voies du rassemblement dans la clarté et pour l’intérêt général.