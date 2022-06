Législatives : dans la 1ère circonscription de Corse-du-Sud Michel Mozziconacci appelle à voter Romain Colonna

Je tiens à remercier chaleureusement les 2192 femmes et hommes qui m’ont accordé leur confiance lors de ce premier tour de l’élection législative. Je tiens également à féliciter toutes celles et ceux qui se sont investis à nos côtés tout au long d’une campagne aussi brève qu’intense. Merci également à mon suppléant Berthy Leca qui a su nous apporter son expertise du rural et bien au-delà. Je me suis présenté devant vous en simple citoyen, libre et fier de porter haut les couleurs de mon territoire. Avec Berthy, nous avons délivré un message d’équilibre entre les territoires ruraux et urbains, entre les jeunes et les anciens et entre la Corse et Paris. Cette élection est la première page d’une histoire qui reste à écrire et qui permettra, nous l’espérons, de conduire la Corse sur la voie de la paix, seule capable d’apporter aux générations futures les conditions propices à un épanouissement total. Construire et consolider avec l’aide de l’État la collectivité unique, réussir le pari d’un développement harmonieux et durable qui bénéficie à tous et où chacun trouve sa place dans le respect de l’autre, telle doit être notre ambition. Il est temps de s’engager sur la voie d’un dialogue qui respecte tout le monde, il est temps de créer un espace de liberté dans la république, de rompre avec les pratiques clientélistes, de rétablir les valeurs de justice, d’équité et de vérité.

Il faut empêcher que s’exprime au niveau national une action politique dévastatrice comme celle que nous subissons tous au niveau de la ville et du grand Ajaccio depuis 2014.

Entre le représentant de la politique menée par Édouard Philippe pendant trois ans, politique qui a fait fi du suffrage universel et qui n’a pas respecté les institutions, et la candidature d’un progressiste en la personne de Romain Colonna, mon choix d’homme libre, de paix et bienveillant est apparu clair et sans ambiguïté : Je voterai et j’appellerai à voter pour Romain Colonna tous ceux qui se reconnaissent dans ma démarche.