Législatives 2024. Inscription sur les listes électorales, procuration...tout ce qu'il faut savoir

Ce dimanche 9 juin, le président Emmanuel Macron a surpris la nation en demandant la dissolution de l'Assemblée nationale. Cet événement, une première depuis vingt-sept ans, déclenche des élections législatives anticipées prévues pour les 30 juin et 7 juillet. Ce scrutin inédit marque le début de la campagne la plus courte que la Vᵉ République ait jamais connue, débutant officiellement le 17 juin.



Avec la publication des listes de candidats prévue pour ce dimanche soir, les partis politiques vont devoir se mobiliser rapidement pour préparer leurs campagnes.





Peut-on encore s'inscrire pour voter ?



Pour les électeurs, la situation est tout aussi pressante. Si certains n'ont pas pu s'inscrire pour les élections européennes, il est important de savoir qu'il n'est plus possible de s'inscrire sur les listes électorales pour ces élections législatives. En effet, la loi exige une inscription au moins six semaines avant le scrutin. Les électeurs peuvent vérifier leur inscription via le service en ligne "Interroger sa situation électorale". Cependant le délai est raccourci au 10e jour avant le 1er tour dans certains cas très particuliers (jeune de 18 ans sans recensement citoyen, déménagement récent, acquisition récente de la nationalité française, droit de vote récemment recouvré), en vertu de l’article L. 30 du code électoral.





Comment faire une procuration ?



Les élections se tenant à une période charnière – fin d'année scolaire, examens, déménagements et vacances – la procuration devient une option indispensable pour beaucoup. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de date limite pour établir une procuration. Les électeurs peuvent le faire en ligne via maprocuration.gouv.fr, ou en personne dans un commissariat, une gendarmerie ou un consulat. Il est nécessaire de connaître le numéro d'électeur et les informations d'état civil du mandataire.



Pour que la procuration soit valide le jour du vote, l'identité du votant doit être vérifiée soit en ligne via France Identité, soit en personne devant une autorité habilitée. La procuration doit ensuite être validée par la commune ou le consulat du votant.





Peut-on faire une procuration dans un autre département ?



Depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, il est possible de désigner un mandataire inscrit dans une autre commune ou un autre consulat, à condition qu'il puisse se déplacer au bureau de vote du mandant le jour du scrutin. Les électeurs peuvent également solliciter l'aide des partis politiques pour trouver un mandataire disponible.





Règles pour les mandataires



Un mandataire peut recevoir au maximum deux procurations pour un scrutin donné : soit une procuration établie en France et une à l'étranger, soit deux à l'étranger. Ces règles permettent de s'assurer que chaque votant puisse être représenté de manière équitable.