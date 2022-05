Législatives 2022 : 43 candidats sont en lice dans les quatre circonscriptions de Corse

La liste provisoire des candidats pour le 1tour des élections législatives des 12 et 19 juin est close depuis vendredi soir. En Corse, 43 candidats se sont déclarés dans les quatre circonscriptions de l’île. La liste définitive sera publiée en ligne lundi prochain sur le site dédié elections.interieur.gouv.fr et fera l'objet d'un arrêté préfectoral avant le 27 mai. C’est le département de Corse du Sud le plus couru avec 23 candidats, dont 12 candidats dans la 1circonscription et 11 candidats dans la deuxième. La Haute-Corse est en retrait avec 20 candidats, la palme revient à la 1circonscription qui rassemble 12 candidats contre seulement 8 dans la deuxième.Sur les quatre députés sortants, seuls les trois députés nationalistes briguent un second mandat. Les députés de Femu a Corsica, Michel Castellani et Jean-Félix Acquaviva, repartent respectivement dans la 1et la 2circonscription de Haute-Corse, et le député PNC, Paul-André Colombani dans la 2circonscription de Corse-du-Sud. Les deux premiers sont confrontés à des challengers nationalistes, issus de Corsica Libera : Petr’Anto Tomasi pour le premier, et Lionel Mortini pour le second, qui se présente sans étiquette. Seul Paul-André Colombani bénéficie de l’union Pè a Corsica qui avait prévalu en 2017 et de l’accord implicite dans la famille nationaliste de ne pas présenter de candidats contre les sortants. Duel intra-nationalistes également dans la 1circonscription de Corse-du-Sud entre le candidat de Femu a Corsica, Romain Colonna, et le candidat sans étiquette, mais soutenu notamment par Corsica Libera et le PNC, Jean-Paul Carrolaggi. Core in Fronte a décidé de ne pas présenter de candidats et de soutenir les sortants. Au total donc, sept candidats nationalistes sont en lice pour ce 1tour.Le député sortant LR de la 1circonscription de Corse-du-Sud, Jean-Jacques Ferrara, a du déclarer forfait, suite à la candidature surprise du maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, qui se présente sous la bannière « Ensemble-Horizons ». La majorité présidentielle a investi deux autres candidats : la LR Valérie Bozzi dans la 2circonscription de Corse-du-Sud, et le vice-président de la Fédération corse du Parti Radical, Jean-François Paoli, dans la 1circonscription de Haute-Corse. Pas de candidat dans la 2circonscription de Haute-Corse pour laisser la place à François-Xavier Ceccoli, président de la Fédération LR de Haute-Corse, qui a choisi de se présenter sans étiquette. Après le renoncement de l’ex-député LR, Camille de Rocca Serra, forcé de se retirer dans la 2circonscription de Corse-du-Sud, les Républicains ne présentent aucun candidat dans l’île. C’est une malheureuse première pour un parti qui, du RPR à l’UMP, a longtemps dominé l’échiquier politique insulaire. Cela en dit long sur l’état de décomposition de la droite en Corse.A l’inverse, le Rassemblement national (RN), qui entend surfer sur la vague Marine Le Pen des récentes présidentielles, est présent dans les quatre circonscriptions. En Corse du Sud, avec les deux chefs de file locaux du parti : François Filoni et Nathaly Antona. En Haute-Corse, avec deux militants : Jean Cardi et le benjamin de l’élection, tout juste âgé de 20 ans : Alexis Fernandez. Le parti d’Eric Zemmour, Reconquête !, aligne trois candidats, dont son représentant local, Olivier Battistini, dans la 2circonscription de Corse-du-Sud. Au total, l’Extrême-droite rassemble sept candidats dans l’île.La gauche se présente en ordre dispersé. L’accord de la NUPES, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui réunit sous une bannière commune pour ces législatives les quatre partis de gauche - le PS, le PCF, EELV et LFI – n’a pas abouti en Corse. Le Parti communiste fait, donc, cavalier seul et présente, comme à son habitude, des candidats sur les quatre circonscriptions avec des vétérans, comme le secrétaire régional, Michel Stefani dans la 1circonscription de Haute-Corse, ou des jeunes militants, comme Pierre-Ange Muselli-Colonna, âgé de 28 ans, dans la 2circonscription de Corse du Sud, qui espère transformer son coup d’essai en fédérant le potentiel électorat NUPES. La France Insoumise (LFI) présente également des candidats, sauf dans la 2circonscription de Haute-Corse. Comme à son habitude, Lutte Ouvrière participe au scrutin insulaire avec des candidats sur les quatre circonscriptions. La dizaine de candidats restants n’a pas d’étiquette et à l’exception de Julien Morganti dans la 1de Haute Corse et le Dr Michel Mozziconacci dans la 1de Corse du Sud, ils sont, pour la plupart, peu ou méconnus en politique.