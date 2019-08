Lecture d'été : la sélection du Prix Ulysse 5/5

En octobre prochain se tiendra la dix-huitième édition du Prix Ulysse créé en 2001 sous l’égide de l’association Arte Mare, organisatrice du festival méditerranéen de Bastia. Ce prix annuel est décerné à l’occasion du festival, à un jeune auteur, pour son premier roman méditerranéen, et à un auteur reconnu, pour l’ensemble de son œuvre. Corse Net Infos vous fait découvrir la sélection des cinq finalistes. Cette semaine, il semaine il s'agit du dernier roman de la sélection et comme pour être en adéquation avec le reste de la sélection, le comité a repéré La théologie du Sanglier... Il faut avouer qu'une telle sélection ne s'invente pas, quatre titres aux noms d'animaux sur cinq romans. Pourtant le comité l'assure : il s'agit d'un pur hasard !



« La théologie du sanglier » de Gesuino Nemus, chez Actes Sud. L’auteur : Matteo Locci , sarde résidant à Milan, a fait tous les métiers avant de faire éditer son premier roman, sous le nom de l’un de ses héros et narrateurs, Gesuino Nemus, le petit garçon mutique.



L’histoire : Juillet 1969. Alors que l’homo americanus pose le pied sur la Lune, des événements dramatiques se déroulent à Telévras, au sud de la Sardaigne.



Un bandit en cavale est trouvé mort dans un fossé près du village ; l’ enquête est menée parallèlement par les carabiniers et, à sa façon très personnelle, par Don Cossu, jésuite atypique, assisté du fils du mort, Matteo, véritable enfant prodige, et son ami Gesuino, un gamin mutique. Tragique et loufoque, ce premier roman polyphonique, révèle un conteur virtuose. Gesuino Némus, raconte en vers et en prose, en italien et en sarde, une île qui peine à se dégager des traditions ancestrales et accède péniblement à la modernité.



Rendez-vous en septembre pour connaître le Prix Ulysse finaliste de cette sélection 2019. D'ici là, de belles lectures d'été vous attendent...