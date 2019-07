Lecture d'été : la sélection du Prix Ulysse 4/5

En octobre prochain se tiendra la dix-huitième édition du Prix Ulysse créé en 2001 sous l’égide de l’association Arte Mare, organisatrice du festival méditerranéen de Bastia. Ce prix annuel est décerné à l’occasion du festival, à un jeune auteur, pour son premier roman méditerranéen, et à un auteur reconnu, pour l’ensemble de son œuvre. Corse Net Infos vous fait découvrir la sélection des cinq finalistes avec cette semaine, le premier roman de Meryem Alaoui. Après le mollusque et le chien, c'est autour du cheval de faire son entrée dans la sélection du Prix Ulysse avec La vérité sort de la bouche du cheval chez Gallimard.



Cette jeune Marocaine (Meryem Alaoui) qui vit à New-York a grandi à Casablanca, casa nera pour les pauvres, les exclus, les prostituées dont Jmiaa, l’héroïne du roman, femme au fort caractère et à l’esprit vif, qui vit seule avec sa fille et tient son journal. Et certes, elle n’a pas la langue dans sa poche pour décrire le monde qui l’entoure…



Un style frais et gouailleur. Un sujet original. Beaucoup de trouvailles, d’inventivité. Et en plus, de l’humour. On se trouve au cœur d’une personne, dans son point de vue si particulier. Le monde semble inversé !



Ne pas s’y tromper, sous l’expression très populaire de la narratrice se cache une grande maîtrise stylistique et même une réelle virtuosité.