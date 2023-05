Lecci : un conducteur de quad en urgence absolue après un accident de la route

Manon Perelli le Mercredi 17 Mai 2023 à 16:16

Ce mercredi aux alentours de midi, un homme a été victime d’un accident de quad sur la commune de Lecci.

Selon les services du CODIS de Corse-du-Sud, l’engin et son conducteur auraient effectué une sortie de route et seraient tombés « en contrebas de la chaussée à environ 8 mètres ».

En urgence absolue, la victime a été évacuée par voie terrestre vers la clinique de l’Ospedale par les pompiers et le Samu qui avaient été dépêchés sur les lieux de l’accident.