Le village de Pigna cherche un nouvel artisan

« C’est un local qui est destiné en priorité à un artisan, mais il pourrait aussi accueillir un artiste, un phytothérapeute, un kinésithérapeute, un photographe, un agriculteur qui transformerait dans l’atelier, … L’essentiel c’est que la personne ait une activité dans le village », explique Jérôme Casalonga, le maire de Pigna en insistant : « Le but c’est de faire en sorte de ne pas mettre à disposition des appartements qui servent de dortoirs ».Disponible à partir du 1janvier, le bien est proposé pour un loyer d’environ 900 euros mensuels. Pour tenter d’en être les heureux locataires, les intéressés devront au préalable soumettre leur candidature à la mairie. Celle-ci devra comprendre une « description du projet professionnel qui y sera pratiqué, la composition familiale ainsi que vos motivations à rejoindre notre village et les huit autres artisans de Pigna », indique la commune.Pour plus d’infos ou envoyer votre candidature : mairiepigna@orange.fr ou 04 95 61 77 30