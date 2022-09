Le vélo s'invite à la semaine de la mobilité dans l'Extrême-Sud

A l'occasion de la semaine de la mobilité qui se tient chaque années fin septembre, les élus et services de la communauté de communes du Sud Corse lance l'opération "A Bicicletta Da un paesi a l'altru" .

Cette opération, qui consiste en des randonnées accompagnées, se déroulera entre le le samedi 8 octobre, l'opération mercredi 12 octobre sur de nombreux sites répartis sur l'extrême sud. Ces activités gratuites, destinées à un public le plus large possible ainsi qu'aux enfants à partir de 7 ans, vont allier pratique de la Petite Reine et plaisir de la découverte de sites ne manquant pas de charme.



L'événement débutera le samedi 8 octobre par un double périple, en matinée à Sotta et à Figari l'après-midi, avant le lendemain deux nouveaux parcours à Munacia d' Auddè et Pianottuli Caldareddu , respectivement le matin et l'après-midi.



Le mercredi 12 octobre, ce sera Bunifaziu qui sera à l'honneur en matinée, avant une série d'ateliers dédiée aux plus jeunes l'après-midi au complexe du Pruneddu à Portivechju .



Retrouvez le détail de cette programmation jointe.