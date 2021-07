Le variant Delta représente plus de 95% des cas détectés en Corse

Conséquence, le pays est désormais entré dans la quatrième vague de l'épidémie, comme l’a annoncé lundi 19 juillet le porte-parole du Gouvernement Gabriel Attal. En effet, en une semaine, le taux d’incidence a augmenté de près de 125%. « La dynamique de l'épidémie est extrêmement forte, avec une vague plus rapide et une pente plus raide que toutes les précédentes » a t-il déclaré.



Face à cette situation, les autorités incitent, plus que jamais, à la vaccination afin de casser les chaînes de transmission : « Le variant Delta galope, la vaccination permettra de le freiner dans quelques semaines si nous gardons un rythme soutenu » assure l'ARS de Corse.