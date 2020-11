Le vaccin Pfizer contre le Covid-19 « efficace à 90 % » annonce le laboratoire

Le vaccin expérimental contre le coronavirus développé par la société pharmaceutique américaine Pfizer, en collaboration avec l'allemande BioNTech, a donné des résultats supérieurs aux attentes, se révélant plus efficace que prévu.

La nouvelle marque des progrès majeurs dans les essais de vaccins pour contenir la pandémie, mais des tests et des vérifications sont encore nécessaires pour s'assurer que la solution de Pfizer soit efficace et sûre.



Cependant une analyse préliminaire de la dernière phase (sur trois) de l'essai du vaccin, réalisée par un troisième groupe de travail externe de Pfizer, a révélé des niveaux d'efficacité élevés. Le résultat le plus intéressant concerne les individus qui ont reçu deux doses du vaccin, à trois semaines d'intervalle, et qui dans plus de 90% des cas n'ont pas développé les symptômes du Covid-19.



"L'étude de phase 3 est toujours en cours et conduit à la collecte de données supplémentaires qui pourraient modifier l'analyse actuelle" - souligne le laboratoire qui reste prudent mais le résultat est jugé encourageant étant donné que jusqu'à il y a quelques semaines, de nombreux experts avaient émis l'hypothèse qu'un vaccin contre le coronavirus serait efficace dans 60 à 70% des cas, selon les évaluations les plus optimistes.



Pour l'instant, cependant, les informations sur les résultats de l'analyse sont incomplets. Par exemple on ne sait pas encore si le vaccin aide à prévenir les cas les plus graves de Covid-19 et aussi s'il rend les personnes asymptomatiques et donc moins susceptibles de transmettre le coronavirus. Enfin, après avoir été analysé que pendant quelques mois, il n'est toujours pas possible à ce jour de dire pendant combien de temps le vaccin immunise.







Quand sera-t-il prêt ?

Sous réserve de l'homologation des autorités, le vaccin pourrait être disponible avant la fin de l'année. 50 millions de doses de vaccins devraient être disponibles en 2020 et jusqu'à 1,3 milliard de doses en 2021. Deux doses sont nécessaires pour vacciner une personne.

Les Européens devraient être parmi les premiers à recevoir une partie de leur commande. Ce lundi après-midi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé sur Twitter qu'un contrat de commande de 300 millions de doses serait « bientôt signé ».