Le trimestre anti-inflation démarre dans les supermarchés corses, voici en quoi il consiste

Mais même une fois le produit sous les yeux, les clients ne sont pas forcément convaincus. « C’est bien beau de dire qu’on baisse les prix, mais encore faut-il que ce soient des aliments de qualité. Et surtout des choses basiques », se braque Livia, mère de famille de cinquante ans que nous avons rencontré dans un autre supermarché de la ville. « Les œufs, le beurre, le lait… J’y étais à l’instant, et je n’ai pas vu de réductions là-dessus. »



Cette critique, c’est aussi celle émise par le représentant corse de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir. « Il aurait fallu avoir une composition de panier unique, en prenant uniquement les choses les plus importantes pour se nourrir correctement. »



Cette proposition, initialement voulue par le ministre de l’Économie, n’a finalement pas été retenue, laissant aux enseignes le choix des produits à mettre en avant. Ainsi, alors que Casino vante ses 500 articles à moins de 1 euro, Système U propose de son côté 150 produits à prix coûtant. « On voit bien que ce sont principalement des sous-marques, et c’est d’ailleurs là-dessus qu’ils se font la plus grosse marge », reprend le représentant corse de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Quoi qu'il en soit, c'est un moyen de plus pour faire baisser la note en caisse.