Le tribunal d'Ajaccio ouvre ses portes au public toute la journée de lundi

Le lundi 27 mai, le Tribunal judiciaire d’Ajaccio ouvrira ses portes au public dans le cadre de la Journée nationale de l’accès au droit. Cet événement, une première pour la juridiction ajaccienne, offrira l'opportunité aux citoyens de rencontrer et d’échanger avec les professionnels du droit et de la justice dans un cadre autre que celui des procédures judiciaires traditionnelles.

La Journée nationale de l’accès au droit, créée en 2018 par le ministère de la Justice, vise à promouvoir l’aide à l’accès au droit pour tous les citoyens, indépendamment de leur situation financière, de leur lieu de résidence, ou de leur nationalité. Cette initiative, célébrée chaque année, permet de sensibiliser le public aux dispositifs existants et de faciliter leur accès à des conseils juridiques gratuits.

L’un des moments forts de cette journée à Ajaccio sera la simulation d’un procès par des lycéens de Porto-Vecchio. À partir de 11 heures, en salle d’audience pénale, ces élèves interpréteront un procès basé sur un dossier réel de violences conjugales jugé par le Tribunal correctionnel d’Ajaccio en 2023.

Outre cette simulation, le public aura la chance de rencontrer divers professionnels du droit, y compris des avocats, des magistrats, des notaires, et des représentants d’associations de défense des droits. Ces rencontres permettront aux visiteurs de poser des questions, de recevoir des conseils et de mieux comprendre leurs droits et obligations dans un cadre convivial et informatif.