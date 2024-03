Le tressage des crucette à Brandu : entre tradition religieuse et patrimoine culturel

Au sein de la confrérie Santa Croce, dont elle est membre active, Valérie participe à l'organisation d'ateliers de tressage, une tradition devenue rituelle. "Le vendredi précédant le dimanche des Rameaux, nous nous réunissons dans la salle des fêtes du hameau. C'est un moment de partage intergénérationnel où chacun peut apprendre à confectionner des crucette", explique-t-elle. "Les enfants sont particulièrement enthousiastes. Pour eux, c'est à la fois ludique et instructif. Tresser une crucetta est facile une fois que l'on prend le coup de main, et surtout, c'est une manière de perpétuer notre tradition."

Mais le tressage des palmes est une autre histoire. Les motifs complexes et les dimensions variées exigent une maîtrise minutieuse. À Purettu, où peu de personnes détiennent encore ce savoir-faire ancestral, Valérie se distingue comme une gardienne de la tradition. "Tresser des crucette avec les enfants nous permet d'expliquer la symbolique de la croix. C'est un moment joyeux et instructif", souligne-t-elle. "Le tressage crée des liens intergénérationnels et transmet un patrimoine à la fois religieux et culturel."



À Purettu, chaque hameau a ses propres motifs et techniques de tressage. "Nous tissons les 'ricci', de petites boules enroulées sur elles-mêmes, qui serviront à décorer la 'spina', une palme imposante posée sur la croix", détaille Valérie. "Travailler une spina peut prendre des heures. C'est un défi qui demande à la fois compétence et inspiration."