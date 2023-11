Le travail d’ouverture du milieu des chasseurs s’amplifie en Corse

« Depuis 2020, en collaboration avec la Fédération Nationale des Chasseurs, l’Office Français de la Biodiversité et des sociétés de chasse dynamiques et grâce aux fonds issus de l’écontribution, la Fédération Régionale des Chasseurs de Corse a pu avec les deux fédérations départementales amplifier le travail d’ouverture du milieu des chasseurs déjà existant » explique François Pietri, directeur de la F.R. Chasseurs de Corse. La FR des Chasseurs de Corse a ainsi permis l’aménagement de dizaines d’hectares supplémentaires en faveur de la perdrix rouge, du petit gibier et de la biodiversité inféodés aux milieux pastoraux. « Le rôle de ces actions dans la lutte contre les incendies est par ailleurs une évidence même s’il n’est pas leur motivation première » souligne Pietri.



A titre d’exemple, l’an dernier à Campitellu un incendie a pu être freiné et rapidement maîtrisé grâce au débroussaillement opéré par les chasseurs sur 5 hectares sous la route. Dernièrement des panneaux explicatifs pour le public sur ces travaux d’aménagement du milieu naturel ont été installés sur les zones les plus accessibles à Campitellu, mais aussi à Casamaccioli, Appiettu et Figari. « Le travail a consisté en un débroussaillement dit alvéolaire qui prévoit de conserver, sur 30 à 50% de chaque zone, des îlots de maquis faisant chacun environ 5 à 8 mètres de large ».



266 hectares aménagés

Les espèces qui profitent en premier lieu de la mosaïque végétale obtenue sont à la fois celles qui recherchent des milieux de végétation basse mais aussi celles appréciant les lisières. A une petite échelle comme celle des insectes, d’autres espèces inféodées à la strate arbustive qui étaient déjà présentes avant l’aménagement se maintiennent à proximité des autres espèces favorisées par l’ouverture du milieu. « Le grand intérêt pour les chasseurs est d’avantager ainsi en particulier les perdrix et les lièvres présents sur les sites. Les autres espèces animales favorisées vont des plus petits invertébrés aux rapaces qui peuvent trouver là aussi un nouveau terrain de chasse. Par exemple la tortue d’Hermann, la fauvette sarde ou des papillons dont le Marbré tyrrhénien, tirent profit de ces nouveaux habitats ».

Pour la Fédération Régionale le challenge est à présent de réussir à maintenir le plus longtemps possible une hauteur raisonnable de végétation sur les parties débroussaillées, avec l’aide des éleveurs présents sur ces zones, des associations de chasse, des fédérations des chasseurs ou de l’office de l’environnement. Ce projet ambitieux de 3 ans a concerné 97 zones réparties sur 46 communes de Haute-Corse et de Corse-du-Sud pour un total de 266 hectares aménagés.