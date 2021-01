Le tour du Cap en quatre-vingt-dix photos avec "Chemin de Lumière"

En 2020 puis en 2021, quatre-vingt-dix jours séparent le premier jour de l’hiver (21 décembre) du premier jour du printemps (20 mars).Depuis le 21 décembre, l’association Chemin de Lumière met à profit ce temps de gestation pour préparer l’avènement du printemps 2021. U Veranu. En 2020 ce temps de renouveau a été celui de l’épidémie et du confinement. Que sera celui de 2021 ?Chemin de Lumière parie sur une embellie et des libertés retrouvées. Celle, d’abord, d’aller et de venir. De nos plages jusqu’à la Serra. L’association anticipe et publie, chaque jour, sur son compte Facebook, une photographie prise dans l’une des dix-huit communes du Cap Corse historique. De Brando à Olmeta, en passant par Pietracorbara, Luri, Rogliano, Barrettali et Nonza et toutes les autres.Ces quatre-vingt dix photographies, succinctement légendées, donneront à voir un Cap Corse de nuages, de pluies, de vents et de tempêtes mais aussi de bleus incertains ou radieux qui annoncent la belle saison.Isthme des sentes et des chemins, des sommets au littoral, lumières des extrêmes, des côtes du Levant à celles du Ponant, le Cap aura son tour en quatre-vingt-dix photos. Elles raconteront une terre loin des chromos habituels. Plus âpre, plus sombre mais toujours autant monumentale.Ces images figureront aussi sur le site de l'associationcomme un i-calendrier du veranu que l'hiver, comme chacun sait, prépare chaque année en secret.