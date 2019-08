Le tour de la toile corse @vec la clarté

Les artistes sont nombreux en Corse. Et chacun a son style.Sur Facebook, chaque dimanche c’est une page intitulée « la clarté » qui allie paysages insulaires avec de la musique électro. Derrière cette page une association de DJ qui expliquent simplement leur démarche sur Facebook :« Association Corse, la clarté est un concept audiovisuel né de deux composantes : notre éternelle passion pour la musique, et les sublimes décors qui nous entourent au quotidien.Notre but est de promouvoir la Corse dans son ensemble à travers ses paysages, tout en valorisant des courants de musique électronique par le biais de Live & Dj Sets enregistrés dans la nature.Nous souhaitons mettre en avant le Dj en tant qu’artiste en le sortant de son environnement habituel, pour le poser dans un cadre naturel d’exception, original et unique, loin des clichés qui lui sont associés. »En plus des actualités musicales de ses membres, la page propose une petite pause dominicale audiovisuelle avec une punchline : « 1 vinyle, 1 spot quelque part en Corse, chaque dimanche ! ».La clarté vient de dépasser les 50 « spots » proposés et très variés. On peut y retrouver le col de Tavera, le pont de Calzola, la tour de Sagone, Monaccia d’Aullène, lac de Calacuccia, etc.Nous vous proposons de découvrir la première et la dernière vidéo postées par la clarté. Pour le reste, libre à chacun d’aller surfer sur leur page afin de découvrir la multitude de paysages et musiques proposés… Bon dimanche !