Le tiers-lieu de Toga est terminé, il doit venir combler les manques en immobilier d'entreprise à Bastia

Quelques secondes d'humour (involontaire) se sont invitées lundi soir au conseil communautaire de la CAB. Alors qu'il est en train de passer sobrement en revue les différents espaces qui composeront le futur tiers-lieu de Toga, le rapporteur Serge Linale s'attarde sur l'un d'eux : le Fablab, ses 225 m2 de surface, ses imprimantes et scanners 3D, sa découpeuse laser... et sa "chaîne de recyclage du Pastis... du plastique, pardon.". Le lapsus provoque l'hilarité dans la salle : "Le Pastis arrivera après", en plaisante Serge Linale, avant de reprendre le cours de sa lecture studieuse.



En plus du Fablab, de ses outils de fabrication numérique et de ses hypothétiques moments de convivialité, le tiers-lieu de Toga accueillera d'autres espaces dédiés à l'entrepreneuriat et à l'innovation : un espace coworking pouvant accueillir une trentaine de postes sur 300 m2, quinze bureaux privatifs de 16 à 25m2, un espace partenaires institutionnels dans lesquels vont emménager l'incubateur Inizia et l'Agence du développement économique de la Corse (ADEC) actuellement à l'étroit dans la ZAE d'Erbajolu, et un camping d'entreprise de 210 m2 dont la vocation est de mettre à disposition des postes de travail sur une courte durée, avec la possibilité d'y organiser des formations ou des modules d'accompagnement à destination des entreprises du territoire.



Ces équipements s'inscrivent dans le cadre de l'offre Avvià, que la CAB dédie à l'entrepreneuriat. Avvià se veut un soutien aux porteurs de projet et aux créateurs d'entreprise, un réseau de partenaires facilitant l'insertion de l'entrepreneur en développement dans le tissu économique bastiais. Tout autant de profils qui sont encouragés à investir le tiers-lieu de Toga : "L'idée est de créer de la synergie pour que ces lieux soient un catalyseur", commente Serge Linale, soutenant que les tarifs que les élus ont adopté lors de la séance communautaire sont "inférieurs à ceux qui sont généralement pratiqués sur d'autres territoires".



Les tarifs, les voici

La location d'une salle de réunion sera comprise entre 35 et 60 euros la demi-journée, selon la capacité de la salle (il y en a trois, de 6, 12 et 19 places). Pour organiser une conférence, un forfait de 150 euros pour quatre heures sera proposé. Pour devenir un résident permanent de l'espace coworking, il conviendra de débourser 96 à 120 euros par mois et par poste de travail. L'accès aux bureaux privatifs variera entre 9 et 22 euros et concernant l'accès au Fablab, des abonnements mensuels de 150 à 300 euros seront pratiqués.



Le tiers-lieu ouvrira ses portes, si tout va bien, au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, salue l'apparition de cet outil "qui manquait cruellement et qui va doper, on l'espère, le tissu économique de notre territoire". Michel Rossi, 5e vice-président, abonde : "On réintroduit de la valeur économique et de l'intelligence en ville. On ne peut que s'en réjouir. Ça va probablement créer du mouvement et avoir un impact sur les zones commerciales alentour."



Équipement déficitaire ?

Le conseiller communautaire de Bastia, Julien Morganti, a voulu savoir si de potentielles entreprises s'étaient d'ores et déjà montrées intéressées. "On a déjà pas mal de demandes, puis on va aussi lancer un appel à projets", lui a répondu Serge Linale. "L'enjeu est de rapatrier de la richesse", a complété Louis Pozzo di Borgo. Le président de la CAB ne s'en cache pas, il n'attend pas de rentabilité sonnante et trébuchante de cet équipement qui aura coûté 4,7 millions d'euros : "Aujourd'hui, ce tiers-lieu sera déficitaire. Grosso modo, on sera à 400 000 ou 500 000 euros de coût de fonctionnement pour 200 000 euros de pertes sur l'année. On peut l'accepter, même si on va bien évidemment essayer de tendre vers un équilibre. Mais ce qu'on peut mettre en parallèle à ça, c'est la richesse que le tiers-lieu va créer sur notre territoire en matière de retombées économiques."