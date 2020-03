«Le temps du doute », nouveau passionnant roman de Gilles Santucci

«J’ai découvert l’écriture il y a de nombreuses années car à l'époque je voulais écrire un conte pour ma fille. Mais je n’étais pas allé plus loin qu’une dizaine de pages » explique Gilles Santucci, originaire du Niolu. C’est peu après avoir pris sa retraite de cadre administratif dans une université de la région parisienne, que Gilles Santucci retrouve cette ébauche dans un tiroir. «Le rideau peut être un conte pour enfant si on le prend au 1er degré mais il faut lire entre les lignes et s’adresse alors aux adultes» souligne l’auteur. « J’ai eu l’idée en voyant un rideau bouger sous l’effet du vent. J’ai imaginé alors qu’il s’envolait, visitait le monde, se posait des questions sur notre société au travers de rencontres ». Devenant presque humain, le rideau fait vivre au lecteur des situations inattendues et étonnantes. Il est tour à tour critique, écologiste, rêveur, admirateur, humaniste...





Changement de décor dans ce nouveau livre, sorti il y a quelques semaines aux éditions Maïa, et intitulé « Le temps du doute ». Lors d’un parachutage d’armes en 1943 dans les montagnes du centre de la Corse, par une nuit sans lune, un résistant va douter de l’attitude de l’un de ses camarades qui, au lieu de récupérer les armes comme prévu, semble lancer un mystérieux paquet dans le maquis. Mais a-t-il réellement vu cette scène ? Il a du mal à le croire car ce camarade est un homme intègre et au-dessus de tout soupçon. Le doute s’installe et l’amitié entre les deux hommes ne sera plus la même. Elle se fera défiance d’un côté, incompréhension de l’autre. Et plus tard, ce seront leurs enfants qui en feront les frais.





« L’idée m’est venue en découvrant un jour un ancien site de parachutage dans le Niolu » explique Gilles Santucci. Un roman qui exploite le thème du doute et qui, de par ses personnages, parcourt au final trois guerres : celle de 14/18, dans les tranchées de Verdun, celle d’Algérie, dans le djebel, et la seconde guerre mondiale, en Corse, à Marseille ou à Paris. A chaque fois l’auteur, qui a effectué de nombreuses recherches historiques, survole ces périodes avec leurs cortèges de malheurs et de misères humaines, d’exactions et de cruautés. Il les analyse, posant même au détour des pages la question de l’existence de Dieu, mais tout en laissant le lecteur se faire sa propre idée sur la question.

Ce roman est somme toute constitué de plusieurs petites histoires d’autant de personnages : Ange-Mathieu et Etienne, les résistants corses, Dominique et Stella, leurs enfants, Chantal, la pied-noir qui rêve de Canada, un soldat anglais torturé qui veut se venger de son bourreau allemand …

Gilles Santucci qui vit aujourd’hui à Bastia dédicacera son ouvrage ce samedi 7 mars à partir de 16h30 à la librairie Album (Boulevard Paoli à Bastia).