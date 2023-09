Le syndicat Strada Corsa s’inquiète pour le transport scolaire en Corse-du-Sud

Serait-ce bientôt la fin des compagnies de ramassages scolaires indépendantes en Corse-du-Sud ? S’il est encore trop tôt pour le dire, c’est pourtant ce que redoute le syndicat de la filière autocariste, Strada Corsa. Au mois de juin la Collectivité de Corse a lancé un appel d'offres pour sélectionner des sociétés de ramassage scolaire en Corse-du-Sud pour les quatre prochaines années. Historiquement, ces services de transport étaient assurés par des entreprises locales, souvent familiales. Cependant, cette année, la présence d'une compagnie corse, — que le syndicat refuse de nommer pour ne pas la discréditer — a attiré l'attention du syndicat Strada Corsa selon qui cette entreprise aurait déjà remporté une dizaine de contrats et chercherait à s'associer avec une grande société continentale pour renforcer son réseau. « des entreprises locales qui se sont positionnées sur ces marchés avec la complicité d’entreprise française ».





Pour Sauveur Grisoni, membre du conseil d’administration de Strada Corsa, il est important que les autocaristes se mobilisent pour ne pas voir leurs emplois disparaître. « Nous avons nos propres cars, et nous savons ce que cela coûte d’avoir à payer pour le personnel et l’entretien des véhicules. Cette société se sert de moyens matériels et logistiques d’une société basée sur le continent. Avec ces capacités, elle sera en mesure de répondre à autant d’offres qu’elle veut avec des prix défiant toute concurrence. À côté de ça, nous devons nous battre avec les banques pour pouvoir acheter de nouveaux cars et rester sur le marché ».



“Faire entrer le loup dans la bergerie”

Bien que cette collaboration soit légale, Strada Corsa met en garde contre l'entrée d'acteurs continentaux dans le secteur corse. Le syndicat plaide pour une forme de protectionnisme afin de préserver les intérêts des entreprises locales à revenus modestes. L'arrivée de grandes sociétés avec des ressources financières plus importantes risque de marginaliser les entreprises indépendantes. Sauveur Grisoni avertit « si nous laissons débarquer de grosses structures pour prendre des marchés, nous sommes morts. On est en train de faire entrer le loup dans la bergerie ».



Selon Strada Corsa, une dizaine de contrats ont déjà été attribués à cette alliance entre l'entreprise locale et la société continentale, mettant ainsi sur la touche dix entreprises de ramassage scolaire indépendantes. Le syndicat craint que cette tendance ne s'étende et ne finisse par exclure complètement les entreprises locales incapables de rivaliser.

Dans son communiqué, Strada Corsa pointe également du doigt le « jeu trouble pour ne pas dire calomnieux » mené par la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) vis-à-vis de cette situation, en laissant faire sans intervenir. Les soupçons que porte le syndicat sur ce nouvel arrivant rappellent une situation similaire, « il y a 20 ans, des compagnies insulaires ont donné libre accès à des sociétés du continent pour qu’elles circulent avec leurs propres cars et avec les mêmes feuilles de route que les compagnies corses, relate Sauveur Grisoni. Aujourd’hui, ces entreprises corses ne font plus de transports de voyageurs, car les sociétés continentales ont fini par se passer de leurs services pour travailler à leur compte ».



Alors que les négociations avec la Collectivité de Corse se poursuivent pour l'attribution de ces contrats de ramassage scolaire, Strada Corsa n'exclut pas la possibilité de recourir à des voies juridiques si cette alliance venait à gagner des marchés.



Contactée, la FNTV de Corse n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations.