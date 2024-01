Le sport automobile corse a distingué ses champions

Avant la distribution des prix, Daniel Baldassari, le président de la ligue a dressé un petit bilan de cette année 2023 : « Le bilan est positif même si on a connu une baisse d’engagements sur 2 ou 3 épreuves. Mais dans l’ensemble le championnat s’est bien déroulé. Au niveau des licences, on est stable avec 1 400 licenciés sachant que dans notre sport, on n’est licencié qu’à partir de 18 ans. Au niveau du calendrier nous avons des épreuves-phares comme le Tour de Corse historique qui cette année a connu 400 équipages, ou encore la Giraglia, épreuve de deuxième division, une épreuve du championnat de France sur terre qui monte en puissance et le rallye de Balagne qui connait toujours un beau succès. Et des épreuves qui se font dans des tracés magnifiques ».

Le championnat débutera très prochainement, début février, avec le rallye Costa Serena. A noter que le calcul des points du championnat va être un peu modifié et que le règlement paraitra d’ici quelques jours. « On a eu quelques soucis avec la publication des classements cette année. On s’est engagé en 2024 à établir un classement dans les 15 jours suivant une épreuve » souligne Daniel Baldassari.





La ligue, après une minute d’applaudissement à la mémoire de personnes proches du sport automobile décédées en 2023,a souligné le bon comportement des pilotes insulaires hors des routes de Corse/

Lucas Valkre (écurie officielle du championnat GT3 sur Lamborghini)

Pierre-Louis Loubet (écurie officielle Ford WRC)

Paul Trojani (Champion de l’Ultimate Cup Series 2023 en challenge monoplace)

John Filippi (engagé en TCR Europe sur Audi)

Marc’Andria Quessada (à 9 ans, champion de France de karting)

Jean-Claude Pietri (engagé en championnat de France asphalte 2023 en Clio Rally 5)

Anthony Rovina (engagé en championnat de France Terre 2023 en Clio Rally 5)

Jean-Philippe Quilichini (engagé en championnat italien Terre en Skoda R5 Rally2)

Jean-Paul Dominici et Jean-Mathieu Leandri (engagé en GT4 European series sur alpha A110 GT4)

Ghjuvanni Rossi (en FIA ERC European Rally Championship 2023 en 208 FRC4)

Marc Valliccioni (Champion de France Pilote VHC J1/J2 2023 sur BMW M3

Cédric Santini (Champion de France Copilote VHC Terre Classic 2023



Le Palmarès corse 2023

Pilotes catégorie "MODERNE"

1er MARIANI Paul André

2e SANTONI Paul-Antoine

3e POMPEI Marc



Copilotes catégorie "MODERNE"

1er BACCHIOLELLI Jean-Baptiste .

2e RAFFAELLI Yoann

3e TYRAN Mathieu



Pilotes catégorie "VHC" (Véhicules Historiques de Compétition)

1er MANCINI Jérôme

2e VALLICCIONI Marc

3e (ex aequo) CASANOVA Christophe - MATTEI Jean-François - PAMART Dominique



Copilotes catégorie "VHC" (Véhicules Historiques de Compétition)

1er MANCINI Jean-François

2e MEUCCI Camille

3e TYRAN Mathieu



Pilotes catégorie "VHRS" (Véhicules Historiques de Régularité Sportive)

1er AVOLIO Tony

2e DODDOLI Patrick

3e CASANOVA Paul



Copilotes catégorie "VHRS" (Véhicules Historiques de Régularité Sportive)

1er BRASSART-LECCIA Marc'Andria

2e LEBOUGRE Elodie

3e SEGUIER Monique



La Ligue Corse du Sport Automobile a également récompensé un commissaire de chaque Association Sportive Automobile insulaire :

SODINI Antoine de l'ASA CORSICA (Ajaccio)

BERTRAND Claude de l'ASACC TOUR DE CORSE (Ajaccio)

BOUCHAIN Thierry de l'ASA BASTIAISE (Bastia)

BLONDEEL Frédéric de l'ASA RESTONICA (Corte)

RIBEIRO Antoine Michel de l'ASA TERRE DE CORSE (Porto-Vecchio)