Le spationaute Thomas Pesquet sera à Bastia le 17 septembre prochain

Envie de discuter avec Thomas Pesquet ? Le samedi 17 septembre ce sera possible ! Invité dans le cadre de l’exposition « Explore Mars », l’astronaute français de l’Agence spatiale européenne (ESA) de retour depuis moins d'un an de la mission Alpha à bord de la Station spatiale internationale, donnera une conférence au Théâtre Municipal de Bastia à partir de 14h30. Il viendra échanger et apporter un regard d’expert, forgé par des années d’expérience et sa participation à de nombreuses missions spatiales.Le tarif d’entrée pour assister à cette conférence inédite est de 2€ par personne.Pour réserver votre place, rendez-vous sur la billetterie en ligne « Spetaculu Vivu » ou directement aux guichets du Théâtre Municipal ou du Centre Culturel Alb’Oru à partir du vendredi 9 septembre !