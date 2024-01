Le sénateur de Haute-Corse, Paulu Santu Parigi, quitte le groupe Écologie, Solidarité et Territoires

C’est un départ cordial et sans claquements de portes qui s’est acté courant décembre 2023. Le sénateur partageait de bonnes relations avec ses collègues parlementaires, mais sentait que son cœur de débat était abandonné, à savoir les territoires, la décentralisation et l’autonomie de la Corse. « C’était l’inquiétude que j’avais dès la création du groupe. Puisque j’avais fait rajouter les deux notions de solidarité et de territoires. Je suis conscient que l’écologie ait une part importante, mais qu’elle puisse être le seul débat, je trouvais cela lassant. Surtout un moment où la Corse entre dans une partie importante de son histoire avec le processus d’autonomie. Et c’est là que la part de territoire et de décentralisation était très importante. Je me sentais un peu seul pour défendre ces intérêts. Des intérêts pas uniquement propres à la Corse. On ressent au niveau national une volonté de décentralisation plus franche, elle apparaissait plus dans d’autres groupes que dans le mien. »



Pour l’instant, le parlementaire de Haute-Corse siège au titre de non-inscrit à un groupe politique, mais il pense réintégrer un sans se précipiter. Il cherche un nouveau camp en accord avec les idées des prochaines échéances attendues dans le processus d’autonomie de la Corse. « Il y a quatre groupes centristes, suite à leurs invitations j’ai commencé à avoir des discussions avec eux. Je verrai quel groupe le plus en phase avec nos inspirations d’autonomie pour la Corse, et je prendrai ma décision dans la réflexion et avec un certain nombre de choses entendues pour que notre île avance. »



Une décision en lien avec les élections européennes Les discussions qui ont précédé son départ avaient durées quelques mois, l’élu corse avait pour but le placement d’un élu corse sur la liste des européennes menée par Marie Toussaint. Toujours selon le parlementaire « les verts doivent reprendre un peu le terrain du territoire, il est important qu’ils reviennent sur ce chemin-là. »