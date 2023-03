Le salon du chocolat et des délices de Corse franchit la Méditerranée

Trois jours de fêtes, de dégustations, de découvertes culinaires, de démonstrations avec de nombreux invités de marque comme Mickael Azouz 1champion du monde de chocolat et Guy Roux vice-champion du monde et champion de France et l'ancien chef de la maison blanche Michel Grobon qui ont contribué à faire du Salon du chocolat de Bastia ce qu'il est devenu : c'est le programme de cette manifestation à laquelle une quinzaine d'artisans corses, rompus désormais aux techniques des mille et une douceurs de la manifestation ont , d'ores et déjà, adhéré .Il est vrai que c’est la gastronomie et en particulier la gastronomie corse que l'on célébrera à cette occasion car et c’est tout naturellement la Corse qui sera l’invitée d'honneur de ce premier salon avec un restaurant qui proposera des recettes insulaires aux nombreux visiteurs, le tout concocter par l'éleveur-producteur Pasqualini.La Corsemettra en avant également sa culture avec deux beaux concerts en live le vendredi 24 et le samedi 25 à partir de 20 heures avec Jean Menconi et Jean-Charles Avazeri et son groupe Boombox. Deux belles soirées sous le chapiteau, en perspective, le tout animé par l'animateur bastiais Alain Bateux.Tout a été mis en œuvre pour que cette première édition connaisse un immense succès populaire comme c’est le cas pour les éditions insulaires, avec plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.De nombreuses animations sont prévues pour les enfants dont une immense chasse aux œufs de Pâques, une fête foraine, des dégustations et une grande tombola gratuite avec des séjours en Corse à gagner...Un plan de communication a été mis en place pour assurer une forte audience notamment auprès de la diaspora Corse forte de plusieurs milliers de personnes dans le Var et en PACA.L’association du salon du chocolat veut mettre tous les atouts de son coté pour garantir le succès de cet événement qui en appellera bien d’autres au-delà de la Méditerranée et qui permettra une nouvelle fois de mettre en valeur les producteurs corses et les savoirs-faire de l'Ile de beauté.Après Bastia, Ajaccio, Biarritz, Nice, Marseille et Shanghai la Corse se déplacera dans le Var et elle y rencontrera sans doute le même succè



L'entrée sera gratuite pour tous jusqu'à 18 heures