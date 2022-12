Le rugby bastiais en deuil : Jacky Nicolini n'est plus

Charles Monti le Jeudi 1 Décembre 2022 à 21:34

Le Rugby bastiais pleure l'un des siens. Jacky Nicolini "le docteur", joueur brillant des premières années de rugby avec le RC Bastia, et qui fut, plus tard, médecin du Sporting club de Bastia, n'est plus. Il s'est éteint à son domicile de La Marana le 29 novembre.