Le rôle méconnu et les besoins des pilotes des ports de Corse-du-Sud

Ils sont une pièce aussi essentielle que discrète au sein de l'économie maritime insulaire. Les pilotes des ports de Corse-du-Sud sont au nombre de six. Toute l'année, ils tournent entre leur base centrale d'Ajaccio, et les trois autres ports du département. "Un pilote est un commandant de navire détaché dans une série de ports, présente Alain Tafani, président de la station de pilotage des ports de la Corse-du-Sud. Nous sommes spécialisés dans les manœuvres d'approche, pour assister les commandants dans cette étape, leurs mises à quai, leurs départs."



Un rôle bien souvent méconnu pour ces hommes de l'ombre, qui se promènent sur les différentes pilotines - ces petits bateaux qui leur servent d'outils de travail - dont ils disposent. "Nous avons huit pilotines nous permettant de nous rendre au devant des navires pour embarquer aux limites d'une zone de pilotage obligatoire, détaille Alain Tafani. C'est une obligation pour les navires de plus de 60 mètres de long (ou 75 mètres à Bonifacio). Avec les marins, les pilotes sont les garants de la vie d'un port."



Mais à six, pas évident de couvrir l'entièreté de la zone sans difficulté , particulièrement en pleine saison, lorsque les navires se multiplient et que le trafic s'intensifie. "L'été, on est six pour cinq postes dont deux, à Ajaccio, explique le président de la station de pilotage des ports de la Corse-du-Sud. Avoir un pilote supplémentaire permettrait d'avoir une force vive plus importante et de pouvoir former tout le monde, aussi."