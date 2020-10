Le rideau s'est levé sur les rencontres littéraires « Racines de Ciel »

Matinée Master Class

Après-midi Ateliers pratiques

18h00 Ouverture en présence des représentants institutionnels

18h30/18h45 « La ligne éditoriale » Mychèle LECA et Albert DICHY présentent la nouvelle édition de Racines de Ciel, avec Giuseppe PINTUS co-directeur du festival sarde Un’isola in rete

18h45/19h30 PRIX DU LIVRE D'ART

19h30/20h30 Cocktail dans la cour du musée

20h30/22h00 Débat « Roman noir et société » Michel PERETTI reçoit Alexandra SCHWARTZBROD,avec la participation de Jean Pierre ARRIO, auteur, Prix spécial du jury au Salon international du livre insulaire d’Ouessant 2015 (Ed.Albiana)

10h/12h Matinée BD sous la direction de Fred FEDERZONI, créateur des Editions Corsica Comix

11h Projection du film (28 min) « Comme brille l’étoile du matin » de Géraldine KOUZAN, librement adapté du récit La femme qui voulait écrire des romans d’amour de Robert COLONNA D’ISTRIA, éd. Materia Scrita, en présence de l’auteur.

15h30 /17h « Les enfants d’Ajaccio, inventer l’avenir » Sandra ALFONSI reçoit de jeunes auteurs d’Ajaccio, Francesca SERRA et Julien BATTESTI,

17h00 / 18h30 Débat « Italie : écriture et mémoire »

18h30/19h30 Débat «Faut-il renoncer à s’aimer pour toujours»

19h30/20h30 Cocktail dans la cour du musée

20h30/22h00 Soirée lecture « La Galerie des livres »

11h /12h30 « Corse et Sardaigne au Moyen-Age »

LA GRANDE CLASSE Le métier de traducteur sous la direction de Jean François ROSECCHI- Brève présentation des différents métiers du livre (édition, graphisme, etc.) ainsi que les intervenants de La Grande Classe.- Présentation du métier de traducteur, les différentes formations proposées sur le territoire- «L’acte de traduire» , considérations et réflexions autour du travail de René DE CECCATTY- Présentation de l’atelier d’écriture en ligne d’Isabelle MILLERavec des exemples de "casse-têtes" de traducteur sous le mode d’un jeu : Et vous, qu’auriez-vous fait ? Textes de Dante, Shakespeare, Pasolini, LeopardiPrésentation et remise du Prix du Livre d’art et du Prix du catalogue d’expositionEntretien avec le lauréat du Prix du Livre d’Art conduit par Sandra ALFONSIavec la participation de Michel PERETTIAlbert DICHY reçoit deux auteurs italiens et un grand écrivain français qui est l’un des meilleurs connaisseurs de la littérature italienne : Benedetta CENTOVALLI, Simonetta SCIANDIVASCIet René de CECCATTYRencontre avec Belinda CANNONE sur les nouvelles formes de l’amour, présentée par Sandra ALFONSIJulien BATTESTI, René de CECCATTY, Benedetta CENTOVALLI, Belinda CANNONE, Francesca SERRA, Alexandra SCHWARTZBROD, Simonetta SCIANDIVASCI …Les auteurs invités proposent une lecture d’extraits choisis de leurs œuvres.Soirée animée par Federico PIRAS et Albert DICHYAvec Philippe COLOMBANI Historien, professeur d’histoire, médiéviste, auteur d’articles scientifiques sur la période du Moyen Âge en Corse dont il est le spécialiste, Antoine-Marie GRAZIANI Historien moderniste, spécialiste de l'histoire de la Corse et de la Méditerranée. La médiation est assurée par Alain DI MEGLIO Vice-président du Conseil d’Administration de l’Université de Corse,professeur des universités à l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education de l’Université de Corse)Le Temps de l’édition Préfiguration de l’édition 2021 La matinée du dimanche est aussi consacrée à la mise en lumière d’une maison d’édition corse Les éditions Alain Piazzola