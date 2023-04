Le rectorat de Corse officiellement propriétaire de ses locaux

La pluie qui tombait de façon continue sur Ajaccio n’a pas eu raison du spectacle initialement prévu en extérieur. Ce mardi matin, des élèves du lycée Laetitia et du collège Fesch étaient réunis dans les locaux du Rectorat de l’Académie de Corse, où ils ont pu dévoiler leurs talents artistiques en danse, musique et chant devant un public nombreux, à l’occasion de la cérémonie officialisant l’achat des bâtiments Eugénie et Colomba, boulevard Pascal Rossini. Depuis décembre dernier, ce site qui hébergeait déjà les services du rectorat et de la Délégation Régionale Académique à la Recherche et à l’Innovation depuis 1986, est en effet devenu la propriété de la région académique de Corse.



Édifiés en 1854, suite à un don de l’impératrice Eugénie, ces bâtiments, qui abritaient autrefois un hospice éponyme, restaient jusqu’ici propriété de l’hôpital d’Ajaccio. Grâce à un investissement de 21,9 millions d’euros du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, et à un appui fort de la préfecture de région, le rectorat a pu enfin en faire l’acquisition. « La signature de l’achat de ces deux bâtiments représente un point d’arrivée et de départ », s’est ainsi réjoui le recteur, Jean-Philippe Agresti, devant de nombreux professeurs, personnels de l’Éducation Nationale, parents mais aussi des élus venus fêter l’évènement.



Saluant l’engagement de tous les partenaires qui ont œuvré pour que la signature de l’acte de cession intervienne avant la fin de l’année dernière, le recteur a dans ce droit fil souligné sa volonté d’imaginer le rectorat de demain avec l’ensemble des partenaires, « aussi bien élèves, parents, enseignants, organisations syndicales, et tous les élus de la Corse ». Aspirant à donner à ce site patrimonial, immortalisé par Matisse en 1898 dans sa toile Le Mur Rose, une nouvelle dimension, il a indiqué vouloir « effacer le bâtiment trop administratif trop éloigné des usagers » et l’ouvrir pleinement à tous les usagers, lui redonnant sa vocation « de maison commune dont les piliers reposent sur la bienveillance et le partage ».



Dans le cadre d’un projet « entre tradition et modernité », il a dévoilé que le bâtiment principal Eugénie fera ainsi l’objet d’une restructuration/rénovation, tandis qu’à l’arrière, le bâtiment Colomba sera déconstruit et laissera lieu et place à une structure neuve. « Cœur battant de l’Académie de Corse » depuis plusieurs décennies, ce site sera par la suite réorganisé – là-aussi en concertation avec les acteurs- afin d’offrir un meilleur accueil aux usagers, des conditions de travail plus confortables, modernes et adaptées, et d’améliorer sa performance énergétique. Enfin, grâce à cette opération, les quelques 257 agents des services académiques seront réunis dans un même lieu. « Ce bâtiment témoin de l’Histoire de la cité impériale s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire autour de ce que nous avons de plus précieux : les enfants », a conclu le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia.