Le rallye Côte des Nacres - Costa Serena est de retour

Une 21e édition bien différente des précédentes dans la mesure où ce rallye quitte, pour l’heure, la scène nationale pour revenir sur celle régionale . Selon Philippe Giovanni, cheville ouvrière de cette épreuve, ce choix s’imposait quelque peu : « Il fallait bien négocier le retour du Costa Serena dont la dernière édition remontait à 2019. Après deux années sans rallye, il nous a paru, sans doute, plus logique, d e reveni r à un rallye de niveau régional, plus court dans la mesure où nous n’aurons qu’une seule spéciale, samedi à parcourir à trois reprises. A priori nous avons vu juste, car nous avons quand même plus de 80 autos en tout entre les modernes, qui sont au nombre de 70, et les VHC qui sont 13 ».



U n retour su r la scène insulaire plutôt réussie et qui sera, également, très rythmé avec samedi le tronçon chronométré Travu – Vintisari long de 13,300 kilomètres sur lequel les équipages devront passer à trois reprises à 9h54, 12h12 et 14h36. Une spéciale dont le départ, après le croisement de Piediquerciu , sera sinueux et très technique, dans sa première partie en montée, avant de retrouver un vieil enrobé et un tracé étroit pour rejoindre Ventiseri . Un total d’un peu plus de 40 kilomètres de " chrono " qui ne manque pas d’intérêt.



De nombreux prétendants

Un plateau de qualité pour cette version 2022, car on ne dénombre pas moins de dix R5. Au niveau des prétendants les noms de Jean-François Succi (C3) qui avait terminé deuxième de la dernière édition en 2019, Thomas Argenti (Polo) ainsi que Georges Moracchini ( Skoda ) et Hugo Micheli (C3 ) le lauréat de la Giraglia en 2019, figurent en bonne place. Au sein des groupes, les prétendants sont de , l a même manière, nombreux. En GT, Jean-Jacques Padovani (Porsche) et Yannick Rossi ( Alpine ) semblent les mieux placés. Du côté des RC4, les Clio de Pierre-Marc Nanucci et Olivier Luciani tiennent la corde. En Rally 4 et Rally 2 les Peugeot 208 sont à la fête avec, respectivement, Renaud Santini , et Bernard Beissy . En N3 on suivra avec attention le duel que devraient se livrer Titi Muselli et Dominique Bianco t ous deux sur Cli o . Une chose e st certaine, le spectacle sera au rendez-vou s . En attendant le coup d’envoi du rallye samedi matin, la place sera laissée vendredi soir aux vérifications techniques et administratives qui se dérouleront de 16 heures à 22 heures.