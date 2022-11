Le radio don a débuté : une semaine pour soutenir RCF Corsica

Depuis des années, le radio-don constitue le temps des 22 antennes régionales de RCF. En Corse, où elle est présente depuis 2006, l’antenne se démène pour garantir quatre heures et demi de programmes quotidiens dans ses studios.

Sport, culture, actualités, journaux, cuisine, chants, rendez-vous avec l’évêque, rien ne manque pour offrir aux auditeurs, des programmes dans tous les domaines.

Mais, fait important, la radio a fait le choix de ne pas laisser de place à la publicité. « C’est un choix majeur, explique Laetitia Pietri, directrice de l’antenne RCF Corsica, qui émet dans le grand Ajaccio Porto-Vecchio, Bonifacio et partout dans le monde via l’application et internet, il s’explique par le souhait de préserver notre indépendance. Nous sommes une radio associative de proximité et nous vivons essentiellement des dons de nos auditeurs. »

D’où l’importance du concept radio don, qui se déroule chaque année à pareille époque et durant une semaine.





L’édition 2022 a débuté ce lundi matin. L’occasion, pour l’équipe de RCF Corsica, de donner une conférence de presse dans ses locaux. « Nous sommes une radio chrétienne, ajoute Laetitia Pietri, unique dans le paysage médiatique insulaire avec un ensemble de programmes religieux, culturels et d’actualité en langue corse et française, de l’actualité également avec des journaux d’information locaux quotidiens. L’Evêque de Corse propose notamment deux rendez-vous hebdomadaires avec une émission où il commente l’actualité et une autre où l’on échange autour de la Foi. De la culture avec des historiens qui interviennent chaque semaine sur des sujets liés à la Corse, de la musique actuelle avec Cantu nustrale qui reçoit les artistes insulaires, de la musique sacrée, la musique corse d’antan, de la gastronomie le savoir-faire et les traditions corses, la littérature, la poésie enfin bien sûr l’actualité du diocèse. RCF Corsica est symbole d’espérance à l’image de notre slogan : « Spartimu a gioia »





A quoi vont servir les dons ?

« L’année 2022 a été marquée par la tempête du 18 août qui a détruit l’émetteur de Coti Chiavari, qui pour l’heure fonctionne avec du matériel de location. Il faut donc le remplacer pour un coût de 10 000 €. Par ailleurs, notre table de mixage datant de 2017 est à bout de souffle, ce qui nous oblige au cours de l’année prochaine à la remplacer, ce qui représente un investissement de l’ordre de 5 000 €.

15 000 euros supplémentaires non prévus qui s’ajoutent au financement de la radio. RCF Corsica compte seulement 4 salariés, tous à temps partiel, pour assurer plus de 4 h 30 de programme quotidien. Il faut des journalistes, des techniciens, et du matériel. Ces défis financiers n’empêchent en rien notre détermination à offrir à nos auditeurs une programmation toujours plus proche d’eux et de leurs attentes. »





A l’occasion du radio-don, RCF Corsica proposera à ses auditeurs une émission spéciale en direct, ce mercredi 23 novembre, de 11 heures à 12 h 30 avec toute l’équipe et de nombreuses surprises.