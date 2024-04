Le printemps des savoirs-faire à la Citadelle d'Ajaccio : un événement engagé et festif

Au cœur de cette manifestation, le savoir-faire artisanal local est à l'honneur. Les démonstrations des artisans locaux, véritables gardiens des traditions insulaires, captiveront les visiteurs en révélant les secrets de leurs métiers ancestraux. Les expositions thématiques mettront en lumière les créations inspirées par les principes de l'économie circulaire, soulignant ainsi l'importance de la préservation de notre environnement et de nos ressources.



Un engagement écoresponsable et pédagogique



Le Printemps des Savoirs-Faire ne se contente pas d'exposer des produits ; il éduque aussi. Des ateliers interactifs pour tous les âges permettront aux participants d'expérimenter et de mieux comprendre les enjeux de l'économie circulaire. Le marché artisanal, regorgeant de trésors locaux et durables, sera une invitation à consommer de manière responsable et à soutenir l'économie locale.



Les organisateurs, conscients de l'importance de la mobilisation citoyenne, appellent à une large participation. "Un événement comme celui-ci, porté par le bénévolat, ne peut vivre et se reproduire que s'il y a du monde au rendez-vous," souligne un membre de l'équipe organisatrice. La présence de la Ghinghetta, offrant dégustations de vins et mets locaux, sera une célébration supplémentaire de l'identité insulaire et de ses saveurs uniques.





Informations pratiques



Dimanche 14 avril 2024

De 10h à 17h

Citadelle d'Ajaccio