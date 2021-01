Le premier vacciné corse contre la Covid-19 est un médecin

Un peu plus d'une semaine après le premier vaccin en France, le Dr Joseph Lucciardi, chirurgien du centre hospitalier de Bastia et président de la Commission Médicale d'Etablissement, est devenu la Mauricette insulaire. Ce mercredi 6 janvier, il recevait la première dose de Pfizer injectée sur l''île entouré d'une multitudes de journalistes, du président du conseil de l'ordre des médecins et des cadres de l'hôpital.



Comme lui, plus de 70 soignants de l'hôpital, en majorité des médecins dont le pédiatre Guy Mameli , se sont portés volontaires. "Il y a un fort engouement des médecins, cela envoie un bon signal au reste du corps médical, mais aussi à la population. Aujourd'hui ce n'est toutefois pas pour l'exemple qu'ils désirent se faire vacciner mais bien pour éviter de tomber malade", explique Serge Fity, médecin du travail et responsable de la stratégie vaccinale en Haute-Corse. Sur le long terme, 50 à 75% des 600 soignants concernés par la vaccination seront vaccinés.





De la consultation préalable au soulagement

De ce fait, dès demain 3 à 4 équipes seront en place dans l'hôpital pour répondre à la demande de vaccination. Une équipe est composée d'un secrétariat médical pour prendre des rendez-vous, d'une infirmière et d'un médecin qui effectuent une consultation préalable pour recueillir le consentement du patient avant l'acte.



Le médecin Fity a d'ailleurs énuméré au Dr Lucciardi, lors de la consultation préalable, les contrindications (ne pas être enceinte par exemple) ainsi que les effets secondaires du vaccin : douleur au point d'injection, légère fièvre, mots de tête, insomnie et fatigue. Vient alors la question du consentement. "Voulez-vous recevoir le vaccin contre la Covid-19", à laquelle il acquiesce.



Après avoir changé de pièce, le premier patient corse à recevoir le vaccin est prêt. Moins d'une minute plus tard la dose est injectée, il doit maintenant attendre les 15 minutes de surveillance obligatoires. Le chirurgien est soulagé. "Depuis le temps qu'on l'attendait, j'incite les gens à se faire vacciner parce que je vois pas d'autres issues que la vaccination pour sortir de cette crise".