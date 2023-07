Le premier salon du livre de Bastia se tient au théâtre jusqu'au jeudi 13 juillet

Le péristyle du théâtre transformé en une librairie géante jusqu’à jeudi par les organisateurs de la librairie Alma, Christophe Di Caro, Françoise et Olivier Rivolier. De grands noms de la littérature française et corse ont répondu présent à cette grande 1ère : Marek Halter, Renaud Dély, Michel Vergé-Franceschi, Anna Moretti, Didier Rey, Henri Malosse, Robert Colonna d'Istria, Cécilia Castelli, Jacques Fusina, Nadia Galy, M‍ichèle Corrotti, Jean-Claude Rogliano, Jean-Guy Talamoni, Jacques Thiers.



Pour l’ouverture, les organisateurs avaient convié l’Orchestre du conservatoire de musique Henri Tomasi. Dirigé par Luc Lautrey, il a accompagné le chœur du conservatoire d’Isabelle Desanti Morganti dans un « Ode à la Joie » de Beethoven, chanté en français et en Corse. Puis le pianiste-chanteur François Costa a interprété trois chansons de Jacques Brel. Un beau moment, prélude à un autre bon moment que le public pourra partager avec les auteurs jusqu’au 13 juillet tous les jours de 14h à 23h.