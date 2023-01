Le premier salon de la chasse en Corse aura lieu au printemps à l'Ile-Rousse

« En Corse nous avons 18 000 chasseurs, soit plus de licenciés qu’au football, qui est le sport qui en compte le plus en France. C’est le loisir le plus pratiqué sur l’île ». À n’en pas douter, selon les mots de Gilbert Barrachina, le président de l’Association des Commerçants et des Artisans de l’Ile-Rousse (ACAIR), la chasse attise de nombreuses passions sur l’île.



C’est d’ailleurs pour cette raison que sa structure a souhaité créer le premier Salon de la chasse en Corse, baptisé Caccia d’oru, qui aura lieu les 14, 15 et 16 avril prochains sur le parking de la place Paoli.

« Nous nous sommes aperçus que sur la Corse il n’y avait pas d’évènement consacré à la chasse, donc nous avons souhaité combler cette lacune », explique cet artisan lui-même chasseur, en ajoutant : « Je vais souvent dans des salons de chasse sur le continent, notamment à Rambouillet qui est la référence. Et je me suis aperçu que beaucoup de Corses se déplacent pour aller voir ce salon. Donc, nous nous sommes dit qu’avec ce salon les Corses n’auraient plus besoin de se déplacer et qu’en plus nous pourrions aussi attirer des gens de l’extérieur ».



Installé au cœur de la cité paoline, l’évènement veut en effet devenir un moment phare de l’avant saison et permettre de drainer de nouveaux visiteurs sur la Balagne le temps d’un week-end, avant le rush estival. « Cela va se dérouler dans le centre-ville d’Ile-Rousse, les magasins seront ouverts, les restaurants aussi, donc tout est fait pour que les familles se déplacent », souligne Gilbert Barrachina.