Le préfet interdit la manifestation anti-pass sanitaire prévue ce samedi à Ajaccio

Alors qu’une énième manifestation contre le pass sanitaire était prévue ce samedi 9 octobre à Ajaccio à 18 heures, le préfet de région Pascal Lelarge, a décidé d’interdire tout rassemblement non déclaré. "Depuis le mois de juillet, plusieurs manifestations ont été organisées pour contester la mise en œuvre du « passe sanitaire ». Les participants à ces rassemblements n’ont respecté aucune de leurs obligations en la matière malgré les rappels réitérés des autorités." lit-on dans le communiqué, "Récemment, un journaliste du journal Corse-Matin a été pris à partie et agressé par des manifestants lors d’un rassemblement contestant la mise en œuvre du passe sanitaire. Compte-tenu de ces éléments et en raison des risques pesant sur l’ordre public et la santé publique, la manifestation « anti passe sanitaire » non déclarée et annoncée pour le samedi 9 octobre est interdite par arrêté préfectoral."



La violation de cette interdiction fera l’objet d’une amende de quatrième classe (135 euros) ou, en cas de récidive, de six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.