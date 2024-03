Le préfet de Haute-Corse à la rencontre des personnels et des patients des centres médicalisés

Le préfet, très à l'aise, commence sa visite par les ateliers de l'ESAT, structure médico-sociale située à Montesoro. Elle accompagne, par l'activité professionnelle, des adultes – à partir de 18 ans – en situation de handicap mental et psychique. L'intérêt de l'établissement est de proposer treize ateliers, véritables micro-sociétés : une ébénisterie, une blanchisserie, un restaurant ou encore une pâtisserie. « L'objectif est leur épanouissement et l'inclusion dans le milieu ordinaire, s'ils en ont envie » détaille Marie-Antoinette Senesi, directrice adjointe de l'ESAT. Les taux de réinsertion en milieu "ordinaire" sont encore assez faibles, entre 2 et 3 %. L'établissement accueille 140 adultes tous les jours. Après être allé à la rencontre de la plupart d'entre eux, le préfet insiste : « Il est important que notre société soit solidaire et inclusive. Ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous différencie. » Michel Prosic a pu constater, dans ces ateliers, l'envie de découvrir, de partager, de discuter et celle d'être les uns avec les autres. Il souligne le travail des salariés et des bénévoles de ces structures : « Ils s'impliquent pour que chacun et chacune retrouvent sa place dans la vie quotidienne. » Pour le représentant de l'État, ce sont avant tout des hommes et des femmes au service des autres. Il cite ceux qui travaillent dans les espaces verts, à la préparation des repas ou du linge : « Leur activité a une vraie valeur ajoutée. Des services sont rendus à des entreprises, des collectivités et des particuliers sur le territoire. »



« La préfecture emploie déjà, notamment pour l'entretien des espaces verts, une association inclusive, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin » s'engage Michel Prosic auprès de l'équipe de l'ESAT qui l'accueille. Il confirme qu'il va regarder ce qu'il peut faire dans ce sens à l'issue de cette visite. « La fierté de notre territoire est cette capacité à vivre ensemble simplement. » Il rappelle aussi combien ces structures d'accueil professionnelles sont indispensables parce qu'elles permettent d'accompagner des personnes en difficulté, mais aussi de soulager les accompagnants : « Il est parfois difficile de s'occuper au quotidien de nos proches qui souffrent de handicap ou de maladies particulières. Ces structures peuvent leur permettre de souffler quelques heures. » A ses yeux, la question du handicap et de l'insertion des citoyens les plus fragiles ne peut pas « et ne doit pas » être accessoire : « Ça doit être au coeur de nos projet de sociétés. »