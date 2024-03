"Le plus grand musée de France" : le calice armorié de Tarranu plébiscité en Corse

Pour cette nouvelle édition du grand concours national, 246 œuvres d’art ont été signalées partout en France. Après vérification de leur éligibilité (œuvres mobilières, accessibles à tous gratuitement et de propriété publique ou associative), ces œuvres ont été présentées à un jury composé de représentants d’Allianz France et de la Sauvegarde de l’Art français, afin d’établir une liste de finalistes qui seront présentés au vote du public.

Le jury a présélectionné trois œuvres par région pour leur qualité artistique, le niveau d’urgence de la restauration et l’implication des communes ou associations porteuses de projets.



En Corse, ce sont Le calice armorié de Tarranu, Moïse sauvé des eaux &Joseph vendu par ses frères de l'oratoire de Saint-Roch de Bastia, Hercule et les oiseaux du lac de Stymphale de Corte qui avaient été retenus.



Ce jeudi soir c'était l'heure des résultats.

Plus de 70 000 personnes se sont exprimées un peu partout en France.

En Corse 1 165 personnes se sont exprimées.

Le calice armorié de Tarranu a obtenu 49% des suffrages, Hercule et les oiseaux du lac de Stymphale de Corte 39% et Moïse sauvé des eaux et Joseph vendu par ses frères, 12%.



Un vote qui, comme bien l'on pense, a rempli d'aise Charles Catani, le maire de Tarranu.

"Notre beau calice a été plébiscité par le public que les tarranais et moi-même avons mobilisé avec beaucoup d'enthousiasme et surtout avec le cœur. Nous célébrerons tous ensemble cette belle victoire au village très certainement à la mi-juin" soulignait-il chaleureusement ce venredi.