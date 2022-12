Le pilote porto-vecchiais Pierre-Louis Loubet disputera l'intégralité de la saison 2023 chez M-Sport

C'est une excellente nouvelle pour le Team M Sport qui, une semaine après l'arrivée de l'Estonien Ott Tanak champion du Monde en 2019, enregistre l'intégration comme pilote officiel d'un Loubet auteur d'une très belle saison avec sept participations.



Le Porto-Vecchiais, désormais associé au copilote belge Nicolas Gilsoul avec lequel il a pris part au National de Dévoluy en fin de semaine dernière sera en lice sur l'ensemble de la saison.



Désormais pilote officiel M Sport Loubet ne cachait ni sa joie si son émotion: “Quand nous avions imaginé cet objectif avec mon père il y a plusieurs années, avant même de m’installer derrière un volant, cela semblait fou, voire impossible. Et avec énormément de travail et d’abnégation, sans jamais baisser les bras, nous y sommes parvenus aujourd’hui et c’est une réelle satisfaction d’atteindre ce palier supplémentaire. Il me tarde déjà de poursuivre les efforts avec la même détermination pour franchir les prochains. Comment ne pas avoir une pensée pour les personnes qui m’ont soutenu à chaque instant, mon premier supporter depuis la première heure : mon père, ma famille, ma chérie Colette, mes amis dont parmi eux Laurent mon ouvreur et pièce essentielle au puzzle, Nicolas Bernardi qui était là au tout début. Mais surtout Alexandre qui effectue un travail incroyable à mes côtés depuis mon titre de Champion du Monde WRC2, Gwen Lagrue qui nous a permis de franchir un nouveau cap et Christophe. Sans oublier évidemment Malcom et Rich. Un immense merci à toutes et à tous. Avec désormais Nicolas Gilsoul à mes côtés, toute l’équipe M-Sport, toutes les personnes citées précédemment et une saison complète, j’ai désormais toutes les cartes en main pour atteindre mes prochains objectifs.“ a commenté le nouveau pilote M-Sport officiel.