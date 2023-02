Le non-salariat, une tendance en plein essor en Corse

En Corse, quatre non-salariés sur dix sont des femmes, soit une proportion équivalente à celle de province. Très peu présentes dans les secteurs de la construction (2 %) et des transports (17 %), les non-salariées sont beaucoup plus nombreuses dans les services aux particuliers (48 %) et sont même majoritaires dans la santé & l’action sociale (62 %).

En 2019, en Corse, les indépendantes classiques dégagent des revenus 17 % inférieurs à ceux de leurs confrères (3 175 euros contre 3 825 euros), écart stable depuis 2015. En cause, les professions les plus rémunératrices sont les moins féminisées et les revenus d’activité des femmes sont plus faibles dans l’ensemble des secteurs. À l’inverse, elles sont largement majoritaires dans les professions les moins rémunérées telles que celles d’infirmiers et de sages-femmes (à 78 % féminisées). Cependant, de fortes inégalités demeurent au sein même des médecins et dentistes : le revenu moyen des femmes médecins généralistes est de 5 800 euros par mois, alors que celui des hommes est de 9 200 euros.

En Corse, en 2019, un non-salarié classique retire un revenu d’activité de 3 570 euros net par mois en moyenne contre 3 625 euros en France de province. Cependant, lorsqu'ils dégagent un revenu d’activité, les non-salariés classiques de la région disposent en moyenne de 4 010 euros par mois. Ce montant est alors supérieur de 3 % à celui observé en province (3 890 €) et place la région à la quatrième position des niveaux de rémunération des non-salariés classiques. Cette meilleure rémunération insulaire résulte d’un effet structurel en lien avec la surreprésentation des secteurs où les niveaux de revenus sont les plus élevés en Corse parmi les indépendants (santé humaine, services aux entreprises).Quand ils n’ont pas dégagé de bénéfice ou ne se sont pas versé de rémunération au cours de l'année, les non-salariés classiques déclarent un revenu d’activité nul. En Corse, 12 % d’entre eux sont dans cette situation délicate en 2019, soit une proportion supérieure de 4 points à celle de province. Cette part est particulièrement élevée dans les services aux particuliers où elle représente un non-salarié sur cinq. Elle est également plus importante dans le commerce & artisanat commercial ainsi que dans les services aux entreprises & services mixtes, secteurs où elle concerne un indépendant classique sur six. Au contraire, dans la santé, très peu de non‑salariés classiques se privent de rémunération (3 %).Parmi les indépendants ayant déclaré un revenu nul en 2019, six sur dix déclaraient déjà un revenu nul en 2018 et un sur dix démarre son activité en 2019.De leur côté, les micro‑entrepreneurs retirent en moyenne 550 euros par mois de leur activité non salariée sur l’île contre 570 € en province. C’est 6,5 fois moins que les non‑salariés classiques. Leur faible revenu est directement lié aux plafonds sur les chiffres d’affaires qu’impose le régime, ce qui positionne le micro‑entreprenariat plutôt comme une activité d’appoint.