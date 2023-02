Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de retour en Corse

Selon le programme officiel, diffusé ce vendredi 17 février en fin de journée, un déjeuner de travail avec le président de su conseil exécutif, Gilles Simeoni, et des membres de l'exécutif corse, est également prévu.

Le signe, peut-être, d'une reprise du dialogue entre la Corse et Paris à l'arrêt depuis quatre mois à la suite du refus par la cour d'appel de Paris d'accorder la semi-liberté à Pierre Alessandri. Une prochaine réunion de travail est prévue le 24 février prochain à Paris .

Comme il l'avait promis à l'occasion de son déplacement du 6 février dernier à Ajaccio, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra à nouveau en Corse ces 18 et 19 février. Au cours de cette visite il rencontrera plusieurs élus de Corse pour évoquer notamment les projets inscrits au Plan de Transformation et d'Investissement pour la Corse (PTIC).Le premier jour de son déplacement, Gérald Darmanin se rendra à Calvi pour y rencontrer le maire de la commune, Ange Santini ainsi que les élus la Communauté de communes Calvi-Balagne et des représentants du monde économique local.Une seconde étape est ensuite prévue à Corbara dans l'après-midi pour y rencontrer le maire Paul Lions ainsi que le président de la Communauté de communes Ile Rousse-Balagne.Dimanche 18, le ministre de l'Intérieur est attendu à Corte pour où avec le maire, Xavier Poli il signera le Plan de Transformation et d'investissement en Corse (PTIC) pour la ville.