Le métavers de Forindustrie : L'aventure numérique qui redéfinit l'orientation professionnelle en Corse

Mis en place par des acteurs de l’Education Nationale, Forindustrie est une plateforme digitale qui a pour but de faire découvrir le monde de l’entreprise et les métiers de l’industrie aux élèves, collégiens, lycéens et étudiants. « Cette plateforme reprend les codes des jeunes, le jeu vidéo, le smartphone, les outils digitaux, elle a été créée avec la volonté de réindustrialisation de la France. Les entreprises ont de réelles difficultés à recruter et elles souhaitaient faire découvrir l’univers de l’industrie et les métiers qui en découlent aux élèves. Sous forme de jeu vidéo et avec des challenge inter-classe, la plateforme attire et participe au questionnement quant à l’orientation professionnelle des jeunes » explique Nadine Battistelli, chargée de mission relation Ecole-Entreprise auprès de la DRAFPIC. C’est à travers 220 contenus vidéos, 251 quizz et des échanges en visio avec des professionnels de l’industrie que la plate-forme se veut ludique et pédagogique afin de mettre en lumière un monde de l’industrie moderne et engagé dans la transition énergétique et environnementale.



Ce jeudi matin, une classe de 3ème du collège du Stiletto à Ajaccio découvrait le dispositif, accompagnée de Lionel Sonnette, professeur de SVT. « En tant qu’enseignant nous avons, de manière générale, pour missions de sensibiliser les jeunes sur leur orientation professionnelle, cet outil est dynamique et leur permet de se questionner, de découvrir le monde de l’entreprise tout en restant ludique. Forindustrie a l’aspect d’un jeu vidéo, on se promène à travers 3 mondes différents, des points permettent de débloquer certains accès. Plus l’élève parcourt la plateforme et plus il gagne de points. Il doit visionner des vidéos, répondre à des quizz mais également participer à des sortes d’interviews en live avec des professionnels de l’industrie ».



Concours national entre classes

Les élèves accrochent rapidement au dispositif, ils se prêtent au jeu et tentent de gagner le plus de points possibles. La quête se fait en équipe, chaque élève fait gagner des points à sa classe. Un classement national est consultable en direct sur le site afin de se jauger aux autres établissements. « Forindustrie permet aux élèves de découvrir le monde du travail, l’envers du décor de certaines grosses entreprises mais également de travailler certains aspects de la vie professionnelle comme le réseau, la collaboration de groupe, le partage et le développement de stratégie » reprend le professeur de SVT qui durant 3 semaines va consacrer ses heures de cours au challenge.



L’an dernier, deux classes insulaires ont fini dans le Top 3 national et ont ainsi été invitées sur le Continent pour découvrir des industries. « Les élèves ont visité des éoliennes à Fos-sur-Mer et également le stade Vélodrome de Marseille qui était encore en travaux » précise Nadine Battistelli.

A ce jour, 106 classes de l’île sont inscrites au challenge. 89 classes de collège, 13 de lycée et une classe d’étude supérieure. Quinze établissements scolaires sont représentés avec plus de 2300 élèves.



Mobilisés durant leurs heures de cours, les élèves peuvent et doivent continuer le concours depuis chez eux et lors de leurs heures de permanence s’ils veulent prétendre au podium national. « C’est passionnant !, lance Aurelien, enthousiaste lors de la découverte de la plateforme ce matin. On découvre de nouveaux métiers, c’est une bonne méthode pour apprendre, c’est captivant. On gagne des points pour notre équipe, c’est vraiment bien ». Sa camarde Délia est d’accord avec lui : « Pour l’instant, ça à l’air très intéressant, ça permet de découvrir de nouvelles choses, le monde du travail. Là par exemple je vois que dans l’aéronautique il y a plusieurs postes de travail avec chaque personne qui a une mission définie, que c’est un monde très complexe. Le fait que ce soit sous forme de jeu est sympa, ça donne envie de participer et de gagner des points pour être la meilleure classe ».