Le leasing social démarre fort en Corse

En Corse, où la dépendance à la voiture pour se déplacer est extrêmement forte, à en croire les concessionnaires, le leasing social à l’air d’être plébiscité par le public, même si ce dernier ne comprend pas parfaitement ses modalités. « Nous avons eu beaucoup de retraités et d’étudiants qui sont venus nous voir, pensant pouvoir bénéficier du dispositif, alors qu’il n’est réservé qu’aux actifs », précise Guy Peraldi, le responsable des ventes chez Peugeot Ajaccio. Malgré tout, le système séduit puisque « sur le volume de véhicules écoulé au mois de janvier, le leasing social représente 20% de nos ventes », assure Guy Peraldi. Il faut dire que ce leasing social, dont le prix s’échelonne de 100 à 150€ par mois en fonction du modèle choisi, demande certains critères pour pouvoir en bénéficier; l’offre n’est ouverte qu’aux personnes dont le revenu fiscal par part ne dépasse pas 15 400€, qui habitent à plus de 15km de leur lieu de travail et qui parcourent plus de 8 000km par an, ce qui exclut de fait les personnes sans emploi ou avec des CDD. « Sans ces critères, beaucoup plus de monde se serait laissé tenter par cette formule », observe Cédric Giacometti, le directeur commercial de Citroën à Bastia. Dans sa concession, une fois enlevés les dossiers qui ne rentraient pas dans le dispositif, une trentaine de réservations ont été validées. Les premières livraisons de véhicules démarreront au printemps.







Le défi technique de la recharge



Si les demandes de renseignements et de réservations vont bon train dans les concessions, la question de l’alimentation du véhicule reste en suspens. La Corse, qui ne compte actuellement que 600 points de recharge électrique, fait partie des meilleurs élèves sur ce point. Pour autant, à moins d’être bien desservi, rien ne dit que les particuliers qui prendront ces véhicules auront des lieux de recharge à proximité de leur domicile. « La plupart des personnes ont un garage dans une maison ou au moins un box où ils peuvent installer une borne électrique. En temps normal, nous offrons la borne de recharge à nos clients qui achètent un véhicule, mais dans ce cas de figure, l’effort fait par les constructeurs est déjà tellement important qu’il nous est impossible de faire ce geste », précise Cédric Giacometti. Heureusement, au vu de la typologie de personnes qui sont intéressées par le leasing social, cela devrait rester un problème mineur. « Nous avons beaucoup de gens qui vivent dans des maisons au village, en périphérie proche des villes, qui font plus de 15km pour aller travailler et qui rentrent dans ce dispositif. C’est un bon système qui permettra à certains ménages de ne plus avoir de budget carburant colossal chaque mois. De plus, à l’inverse du continent, nous ne possédons pas de grosses infrastructures de transports en commun qui permettent de se passer totalement de la voiture. C’est la raison pour laquelle cette offre pourra trouver sa place en Corse », prédit Guy Peraldi.