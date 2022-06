Le judo en verve à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

Le Judo Club de Sainte-Lucie Conca incarne le dynamisme de la commune de Zonza - Santa Lucia, mais fait, également, partie des valeurs montantes à l'échelle régionale. Julien Vernieuwe, qui en est l'une des chevilles ouvrières a été distingué par la Ligue Corse et la Fédération Française de Judo d’une Palme d’Argent attribuée pour son engagement au sein du club mais aussi de la Ligue.



Malgré deux années compliquées le Judo Club Sainte-Lucie Conca ( JCSLC) a su tirer son épingle du jeu et compte, désormais, 60 adhérents. La traditionnelle cérémonie de remise des ceintures a permis de récompenser 48 judokas de différents niveaux. Dans ce panorama de fin de fin saison, il convient, également, de souligner les bons résultats des judokas lors des diverses compétitions, surtout lors du Critérium Benjamin qui a eu lieu à Corte. Quatre titres de champions de Corse, au total, sans compter de nombreux podiums sont tombés dans l'escarcelle des jeunes licenciés de Sainte-Lucie. Ce qui a permis au JCSLC de remporter ce Critérium servant de support au trophée Christophe Branlard à la mémoire d'un judoka décédé récemment.



Dans le même temps, le Judo Club de Sainte-Lucie joue un rôle d’inclusion en intégrant des enfants en situation de handicap afin d’améliorer la socialisation et le développement moteur de ces enfants. Pour finir le jeune Mathis Beguier va intégrer, à la rentrée prochaine le Pôle Espoir Corse à Ajaccio. Signe évident de la qualité du travail entrepris sur le tatami de Sainte-Lucie.