Le guide touristique qui manquait au Cap Corse édité par le domaine Terra di Catoni

On ne présente plus le domaine Catoni dans le Cap, un domaine familial qui date de 1820 et qui s’étend sur 25 ha dont 15 d’oliviers et 6 de vignes. Christian Mons-Catoni, à la tête de celui-ci, produit ainsi vin et huile d’olive renommés, des produits qu’il commercialise dans ses trois boutiques-restaurants. Au contact direct avec ses clients, il s’est aperçu au fil des discussions et des questions posées qu’il manquait un véritable guide à sa région. Il a été secondé dans sa tâche par Pauline Nicoli, depuis 4 ans régisseuse des boutiques et des restaurants, une jeune graphiste diplômée de l’Ecole d’arts de La Cambre en Belgique, de retour sur son île qui lui manquait.





« Les guides touristiques traitent peu de notre région » explique Christian Mons-Catoni « Il en existe mais ces guides survolent le Cap qui y est présenté de manière succincte alors qu’outre ses belles plages, il est riche dans bien des domaines, aussi bien culturel qu’historique avec églises, chapelles, ponts génois, moulins, tombeaux. J’habite ici depuis 70 ans et je considère que je n’ai pas tout vu. On a voulu pallier ce manque. On prend un risque car on est critiquables, c’est surtout du vécu et on n’est pas à l’abri d’une erreur ».





Ce travail a pris un peu plus de 3 mois et le résultat est bluffant. « Nous nous sommes appuyés sur des archives, des documents, des écrits, des livres renfermés dans la bibliothèque de Mr Mons-Catoni » souligne Pauline Nicoli qui a assuré la rédaction et la mise en page du livre. « Au-delà de nos connaissances, c’est une véritable compilation de parutions qui ont trait au Cap Corse » renchérit Christian Mons-Catoni. « On a construit ce guide de façon attractive, agréable, facile à lire ».





De Furiani à Saint Florent

C’est un Cap Corse élargi que nous présente ce guide puisque s’étendant de … Furiani à Saint Florent, soit plus d’une vingtaine de communes. On y trouve 3 parties : la première sous forme thématique en 18 rubriques : architecture, archéologie, costumes, musique, cuisine… « J’y ai inséré les recettes de ma grand-mère, revisitées mais aussi l’adresse de bonnes tables » souligne Christian Mons-Catoni. La deuxième partie du guide dépeint Bastia et les différents hameaux et villages. Enfin, une troisième partie, plus technique, renferme des adresses professionnelles comme les hôtels, les gîtes, les campings.

De belles photos et des aquarelles réalisées spécialement par Dominique Groebner agrémentent les textes au fil des pages qui renferment aussi le tracé d’une quinzaine de randonnées testées par Pauline.

Un pratique répertoire à la fin permet d’aller rapidement aux renseignements recherchés. Ce guide de 240 pages, édité par le domaine, sera placé dans les restaurants, hôtels de l’île mais aussi en vente (15€) en librairies et sur les différentes plateformes (FNAC, Amazon…).