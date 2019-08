Le guide Petit Futé met à l'honneur le Grand Site des Iles Sanguinaires, Pointe de la Parata

Qualifiée de «figure de proue» du Golfe d’Ajaccio, la pointe de la Parata et l’archipel des Îles Sanguinaires constituent l’un des sites emblématiques de notre ile. Ecrin rocheux façonné par les éléments naturels, le paysage littoral du site est adossé à la montagne et est souligné par des tours, phares, sémaphores construits entre le XVIIIe et XIXe siècle, rappelant que le site a longtemps contrôlé l’entrée de la baie d’Ajaccio.

En 2017, celui-ci a reçu le label Grand Site de France, décerné par le ministre en charge de l’Environnement pour la qualité de sa gestion et de sa préservation. Grâce à l’action conjuguée des acteurs locaux, ce lieu de promenade présente aujourd’hui un accueil et des paysages remarquables, appréciés des visiteurs et des habitants.

A travers de nombreux témoignages et illustrations, le guide Petit Futé dessine au fil des pages l’histoire de ce territoire préservé et invite les voyageurs à prendre le temps de sa découverte.



Informations pratiques

Coll. "Grand Site de France" - Le Petit Futé

Format : 180 X 120 mm - 64 pages

Prix public : Version papier : 6,90 € - Version numérique : 3,99 €

Disponible sur : boutique.petitfute.com et dans la Maison du Grand Site de France

Dans la même collection

Baie de Somme, Sainte-Victoire, Massif du Canigó, Bibracte – Mont Beuvray, Puy de Dôme, Puy- Mary - Volcan du Cantal, Marais Poitevin, les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, Solutré Pouilly Vergisson, Aven d’Orgnac, Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon

À propos du Réseau des Grands Sites de France

Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour. Ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants. Ils ont en commun d’être des paysages emblématiques de notre pays connaissant une forte fréquentation touristique et protégés par la loi de1930. www.grandsitedefrance.com

