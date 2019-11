Le groupe "Caminandu" débute sa première tournée en Corse

CARGHJESE Spaziu Natale Rochiccioli -Samedi 16 novembre 20h30-

TALLONE Salle polyvalente -Dimanche 17 novembre 16h-

PORTIVECHJU Centre culturel communal - Lundi 18 novembre 20h30-

AIACCIU Espace diamant -Mardi 19 novembre 20h30-

BASTIA Musicales de Bastia Théâtre municipal -Mercredi 20 novembre 20h30-

SARTE Centre d’Art Polyphonique -Jeudi 21 novembre 18h-

PARIS Tour Eiffel Salon Gustave Eiffel - Dimanche 24 novembre 20h-

"Caminandu" c'est le fruit de l'amour de la musique traditionnelle corse et argentine. Imaginé par Bertrand Cervera, ce jeune groupe fait se retrouver, jouer et créer ensemble, un musicien classique (violon solo de l'Orchestre national de France), trois musiciens de jazz et tango argentins dont Daniel Piazzolla (petit-fils d'Astor...) et une voix, celle de Léa Antona.Des racines du chant traditionnel corse intimement mêlées aux pulsations du tango argentin (piano, contrebasse,batterie) et à la virtuosité classique (violon) , émerge une forme musicale nouvelle: inspirée et populaire. Elle puise sa force dans ses origines et cultures fondatrices respectives ; novatrice, elle est “autre” car elle sublime les différences de jeu, de formation et d'inspiration des musiciens. L'art de concilier, l'exigence, la virtuosité et la culture populaire.Le groupe se produira durant le mois de novembre avec six dates en Corse et une dans la capitale :