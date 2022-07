Le grand retour du Festival Corti in core

Organisé par l'association Domenica, « Corti in Core » est un festival* qui met à l’honneur la nouvelle scène musicale corse et le patrimoine culturel du centre de l’île. Un festival qui a pour mission de promouvoir le travail d’artistes insulaires et permettre des rencontres artistiques.Au programme des 28, 29 et 30 juillet, sur le parvis de la Citadelle de Corte, 6 groupes, des talents confirmés et des coups de cœur de la nouvelle génération, trois soirées de musique et de fête où les générations se mélangeront aux sons de chants traditionnels revisités de rock, d’électro, de pop, de punk ou de disco garage. Autour du festival des rencontres, des ateliers, des expériences immersives pour s'imprégner de la culture et du patrimoine de la région Cortenaise.DENYS & THE ROSESArtiste touche à tout et autodidacte, Denys & the Roses, emmené par Rosa de Rocca Serra, bouscule les frontières, ose les mélanges des genres et n’hésite pas à se balader entre le rock psyché, le disco garage, le punk ou encore la pop baroque. Ses chansons sont à la fois mélancoliques, poétiques et forment une ode à la liberté. Les refrains sont aussi accrocheurs et qu’entêtants.DORIA OUSSETDoria, c’est du chant corse au féminin, tantôt «rock», tantôt «traditionnel», le tout en langue corse. C'est une musique intime et violente, comme une revendication : dans sa voix, soupirs et révoltes s'entremêlent dans un parfait dosage. Autrice-compositrice-interprète, issue d’une lignée de chanteurs, cette artiste engagée défend ses traditions et ses valeurs. En mai dernier, au Danemark, avec son titre « Roma » elle a remporté de remporter le prix Liet International Contest 2022. Lors de ce concert elle parcourra son dernier CD « D’un cantu à l’altru ».CENCIOPar sa musique, Cencio nous emporte dans son monde enfantin rempli de fées et de créatures tirant leurs pouvoirs de la nature. Des chansons pop en anglais et en corse, écrites et composées par lui et créées à partir d'influences diverses et par la nature environnante.EPPÓImprégnés des racines de la tradition chantée insulaire, les 5 musiciens bastiais qui composent le groupe, Eppò nous entraînent aujourd'hui dans une quête audacieuse mêlant sonorités traditionnelles et actuelles. Un assemblage inattendu aux ingrédients colorés de Méditerranée, épicé par des textes poétiques et facétieux.Annalucia Feracci proposera un voyage sonore accompagné de bols alchimiques en cristal. Cette expérience méditative s'inspire des rivières cristallines de la Corse et fera voyager dans la majesté mystique des paysages autour de Corte.Rdv devant l'entrée du FRAC de Corte (séance de rattrapage le mardi 2 août à 18h)OMAR JR (21 heures)Le groupe est né de la rencontre d'El Nicolas des Casablanca Drivers et de Martin Luther BB King des Naive New Beaters. Omar Jr est le diminutif d'un homme haut en couleur né au Japon et vivant au Mexique dans la province de Guerrero. A travers une musique aux vertus ondulatoires, nourrie de guitares fuzz tranchantes, de montées de synthé soutenues par des boîtes à rythmes musclées et des lignes de basses directes, ils créent le premier groupe de Mezcal Pop au monde .NAIVE NEW BEATERSUn grand bain à bulles multicolores, un dance-floor sous les boules à facettes, une avenue sous les palmiers, Naïve New Beaters est un groupe rétro, fun et coloré. Voilà dans quoi nous transportent David Boring (chant), Eurobelix (claviers) et Martin Luther BB King (guitare) à travers leur musique. Avec ses mélodies accrocheuses et sucrées, le trio d'origine devient quintet sur scène accompagné d'une batteuse et d'une bassiste.